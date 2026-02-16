Năm nay, Trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến tuyển sinh 3.200 chỉ tiêu cho các chương trình đào tạo do trường cấp bằng. Đáng chú ý, trường mở thêm một số chuyên ngành mới như: Kinh tế số (thuộc ngành Kinh tế), Kế toán và phân tích dữ liệu (ngành Kế toán), Luật và công nghệ (ngành Luật). Bên cạnh đó, ở chương trình Co-operative Education (đào tạo kết hợp doanh nghiệp) giảng dạy bằng tiếng Anh bán phần, trường bổ sung các ngành mới gồm: Công nghệ tài chính và Hệ thống thông tin quản lý.

Trường áp dụng 6 tổ hợp môn xét tuyển cho tất cả các ngành/chuyên ngành, gồm: A00 (Toán - Lý - Hóa); A01 (Toán - Tiếng Anh - Vật lý); D01 (Toán - Tiếng Anh - Ngữ văn); D07 (Toán - Tiếng Anh - Hóa học); X25 (Toán - Tiếng Anh - Giáo dục kinh tế và pháp luật); X26 (Toán - Tiếng Anh - Tin học).

Nhà trường áp dụng 2 phương thức tuyển sinh, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (tối đa 5%); Xét tuyển tổng hợp từ điểm bài thi đánh giá năng lực, bài thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ. Trong đó, phương thức xét tuyển tổng hợp có công thức chung như sau:

Nhà trường lưu ý thang điểm tối đa của phương thức xét tuyển tổng hợp là 100 điểm. Điểm đánh giá năng lực quy đổi = Điểm bài thi đánh giá năng lực x 100/1.200. Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi = Tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp x 100/30. Điểm học bạ quy đổi = Tổng điểm trung bình các môn học ở bậc THPT theo tổ hợp x 100/30.

Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10, 11, 12. Hệ số quy đổi 𝛂 và các trọng số 𝞫1, 𝞫2; 𝞫3 được hội đồng tuyển sinh xác định dựa trên tỷ lệ đăng ký xét tuyển, nhập học, kết quả học tập ở bậc ĐH theo các phương thức tương ứng trong 3 năm gần nhất.

Dự kiến lộ trình áp dụng như sau:

Tổng điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100). Trong đó, thí sinh tốt nghiệp từ các trường THPT thuộc danh sách 149 trường ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TPHCM sẽ được cộng 5 điểm.

Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế được quy đổi theo quy định riêng của trường; điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm cộng quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cụ thể như bảng sau:

Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 50 điểm trên thang điểm 100 (không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp). Riêng các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp quy định.

Ngoài ra, trường còn tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng, gồm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing).