Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ như sau:

GS.TS Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

PGS.TS Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/2.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cho GS.TS Phạm Văn Điển (trái) và PGS.TS Hoàng Anh Huy (phải).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Hoàng Anh Huy, tân Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp cam kết sẽ đem hết tâm sức, phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những thành quả quý báu của các thế hệ đi trước để xây dựng nhà trường trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu; biến những thách thức thành cơ hội phát triển bứt phá.

Ngày 12/2, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng tổ chức lễ công bố quyết định giao quyền Hiệu trưởng đối với GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định đối với GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương bày tỏ trân trọng sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ và tập thể nhà trường. Đồng thời, bà cam kết sẽ nỗ lực cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên kế thừa những thành quả đã đạt được, đẩy mạnh đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định.