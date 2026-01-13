Chiều 13/1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến công tác tại Trường ĐH Thủ đô, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ông Trần Anh Tuấn, sinh ngày 28/2/1977, có trình độ tiến sĩ, từng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ ngày 1/7/2025. Trước đó, ông giữ chức Bí thư Thị ủy Sơn Tây.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được điều động đến công tác tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội để giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: V.T.

Cũng chiều nay, UBND TP Hà Nội cũng đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.