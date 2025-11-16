Ngày 16/11, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang quyết định cho toàn bộ sinh viên chuyển sang học trực tuyến từ ngày 17/11 đến 22/11. Thông báo này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên và giảng viên khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết dự báo thời tiết tại Khánh Hòa cho thấy có nguy cơ xuất hiện mưa lớn, gió mạnh và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro do thiên tai và đảm bảo kế hoạch học tập không bị gián đoạn, trường đã chủ động triển khai giải pháp dạy học online trong tuần sau.

Ban Phòng đào tạo và hạ tầng và CNTT có nhiệm vụ hỗ trợ giảng viên và sinh viên trong việc chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Nhà trường khuyến nghị các khoa chủ động bố trí lịch học, kiểm tra, đánh giá phù hợp, đồng thời nhắc nhở sinh viên chủ động kiểm tra đường truyền, chuẩn bị thiết bị học tập và cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên.

Trường ĐH Nha Trang.

Đại diện Trường ĐH Nha Trang cho biết quyết định này không chỉ bảo đảm an toàn mà còn duy trì chất lượng đào tạo, hạn chế tối đa gián đoạn trong quá trình giảng dạy. Khi điều kiện thời tiết ổn định trở lại sau ngày 22/11, trường sẽ xem xét để đưa sinh viên trở lại học trực tiếp theo kế hoạch bình thường.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Cụ thể, đêm qua và sáng nay (16/11), khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo, từ sáng nay đến sáng 18/11, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm; phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).