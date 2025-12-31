Trương Hoàng với vai Tuấn Mr. Hunter trong "Tường lửa Tràng An".

- Những phân đoạn đầu "Tường lửa Tràng An", nhân vật Tuấn xuất hiện với năng lượng rất khác: sôi nổi, nói nhiều, thích thể hiện và luôn muốn đi nhanh hơn người khác. Theo anh, điều gì ở Tuấn khiến khán giả dễ bị thu hút ngay từ lần đầu xuất hiện?

Theo tôi tính cách cũng như đời sống của nhân vật Tuấn có những nét gắn liền với cuộc sống thực tế hiện nay. Tôi cũng đã cố gắng làm sao thể hiện được những chi tiết của nhân vật này một cách đời thực nhất để khán giả cảm nhận đâu đó đang hiện hữu chính hình ảnh của họ.

- Khi xây dựng vai Tuấn, Trương Hoàng có nhìn nhân vật này như một người quá bốc đồng hay thực chất là đại diện cho nhiều người trẻ đang sống trong tâm thế phải “thành công sớm, thành công nhanh”?

Khi xây dựng nhân vật Tuấn, tôi đã lấy góc nhìn từ các khía cạnh của cuộc sống cả về tính cách bốc đồng của những chàng trai trẻ hiện nay và cả thực tế cuộc sống với những áp lực hiện tại khiến giới trẻ lao vào công việc, sẵn sàng đánh đổi tương lai bất chấp nguy hiểm để có cuộc sống xa hoa phù phiếm.

Trương Hoàng và Doãn Quốc Đam trong vai trùm lừa đảo trên thế giới số.

- Có phân đoạn nào khiến anh - với tư cách người nhập vai thực sự thương Tuấn dù biết nhân vật đã có những lựa chọn sai lầm?

Đó chính là phân đoạn khi Tuấn biết rằng hệ thống bị phá sản, công an và lực lượng chức năng đã bao vây. Anh ta chỉ còn một con đường lui là thoát thân trốn sang nước ngoài và nói dối mẹ lần này có thể sẽ đi công tác lâu nhưng Tuấn hiểu mình đang phải đối mặt với những gì.

- Nếu Long Phố (nhân vật Mr Pips của Doãn Quốc Đam - PV) là lời cảnh báo về sự cả tin trong thế giới mạng thì theo anh, nhân vật Tuấn đại diện cho kiểu nguy cơ nào trong thời đại đầu tư số?

Theo tôi, nhân vật Tuấn đại diện cho những sự liều lĩnh, bồng bột, nông nổi của thế hệ trẻ ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết dẫn đến những tệ nạn xã hội trong thời điểm hiện nay.

Qua bộ phim này tôi thấy nhân vật Tuấn rõ ràng là một minh chứng để giới trẻ nói riêng mọi người nói chung cùng nhìn nhận ra vấn đề lệch lạc trong cuộc sống hiện nay để làm sao thay đổi, tránh những tệ nạn xấu, những góc nhìn không đúng.

Trương Hoàng ngoài đời.

- Khi hóa thân vào nhân vật Tuấn, anh có phải tiết chế bản thân?

Khi tìm hiểu về nhân vật, tôi cũng đã có sự tính toán làm sao để nhân vật có thể gắn liền với đời sống nhất mà vẫn giữ được những khoảnh khắc tích cực và tốt đẹp của cậu thanh niên trẻ. Khi còn trẻ, cậu ấy vẫn luôn giữ được những nét đẹp trong tâm hồn, vẫn yêu thương mẹ và những người xung quanh. Có những chi tiết rất nhỏ cho thấy cậu ấy không phải là con người quá tàn ác.

Vai diễn này tôi được học hỏi thêm và được hiểu hơn về trào lưu đầu tư tiền ảo và biết thêm xã hội phức tạp trong đó. Và những thứ chúng ta chỉ luôn nghĩ nó là đơn giản nhưng thực ra chính những tham vọng ngày hôm nay dễ khiến cho chính chúng ta đi vào con đường tội lỗi từ khi nào mà không biết.

Trương Hoàng từng gây sốt với vai cảnh sát chìm trong "Độc đạo".

- Nếu được gửi một thông điệp ngắn từ Tuấn tới những người trẻ đang đứng trước các lời mời gọi hấp dẫn trên mạng, anh nói gì?

Tôi biết rằng các bạn trẻ hiện nay đang phải đối mặt với nhiều áp lực và cám dỗ trong cuộc sống nhưng qua bộ phim này cũng như nhân vật Tuấn, tôi muốn gửi gắm rằng hiện nay trên các kênh thông tin truyền thông trên các mặt báo và cổng thông tin của Bộ Công an cũng như thông tin an ninh mạng đã cập nhật rất nhiều phương thức lừa đảo.

Vậy nên các bạn hãy dành thời gian để đọc, để cập nhật những thông tin mới nhất về xã hội phức tạp hiện nay để tỉnh táo trước mọi vấn đề. Bởi chính những quyết định hiện tại của các bạn rất có thể ảnh hưởng đến cả tương lai sau này và để chính các bạn không bị rơi vào những hoàn cảnh và câu chuyện như 2 nhân vật Tuấn và Long.

Trương Hoàng trong "Tường lửa Tràng An":