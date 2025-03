Hôm nay (26/3), phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần thẩm vấn.

Bị cáo Trương Huệ Vân mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, bởi mức án 5 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng.

"Thời điểm đó bị cáo mới bước chân vào nghề, còn non trẻ, không hiểu rõ về hoạt động tài chính. Bị cáo hoàn toàn không có ý định chiếm đoạt. Mong HĐXX xem xét công tâm, khách quan" - Trương Huệ Vân trần tình.

Trương Huệ Vân khẳng định, mình không trốn tránh trách nhiệm. Bị cáo đã vận động gia đình khắc phục hậu quả, nộp thêm 2 tỷ đồng trong giai đoạn phúc thẩm, nâng tổng số tiền bồi thường lên 5 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: Nguyễn Huế

Đồng thời, bị cáo khai mọi hành vi của mình không thực hiện theo chỉ đạo của bất kỳ ai. Trước lời khai này, HĐXX phân tích, dù bị cáo khai không nhận chỉ đạo từ ai nhưng thực tế hành vi của bị cáo đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận bị cáo thiếu kinh nghiệm và chưa hiểu rõ bản chất các hoạt động tài chính mà mình tham gia.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Trương Huệ Vân với vai trò là Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor- WMC) đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông. Sau đó, Công ty An Đông dùng số tiền này mua trái phiếu sơ cấp. Hành vi này đã giúp sức cho bị cáo Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng của hơn 20.000 bị hại.

Hành vi này của bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND TPHCM tuyên phạt 5 năm tù.

Thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng mức án 17 năm tù cho các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng.

Bị cáo mong HĐXX xem xét lại trách nhiệm của mình vì trong 3 lô trái phiếu bị quy buộc trách nhiệm thì cần xem xét lại lô trái phiếu được phát hành bởi Công ty Setra vì gói này không liên quan đến bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo bị cáo Văn, thời điểm các lô trái phiếu được phát hành thì khung pháp lý về phát hành trái phiếu còn lỏng lẻo, sơ sài. Hơn nữa trách nhiệm của bị cáo trong các lô trái phiếu này là phân phối. Do đó thời điểm này về mặt nhận thức bị cáo không biết việc phát hành các lô trái phiếu là trái quy định.

Bản án sơ thẩm quy kết, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tham gia vào quy trình phát hành trái phiếu khống tại các Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra với vai trò tham vấn cho Trương Mỹ Lan, đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Bị cáo dùng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu; ký kết hợp đồng với Công ty Chứng khoán Tân Việt về việc hợp tác giới thiệu, môi giới nhà đầu tư mua trái phiếu. Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 28.000 tỷ đồng của các bị hại.