Ngày 25/3 tới đây, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan và 27 đồng phạm.

Trước đó, tháng 10/2024, TAND TPHCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là chung thân.

Ở phiên sơ thẩm, trong quá trình diễn ra phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đã tự nguyện giao nộp các tài sản, bất động sản của mình nhằm khắc phục hậu quả, mong được xem xét giảm án. Trong số các bất động sản có tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội).

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo kết quả điều tra, tòa nhà Capital Place thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Twin Peaks. Công ty này có 3 thành viên góp vốn gồm: Công ty Vibrant Growth Pte Ltd (Singapore) chiếm 51% cổ phần; Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd (Singapore) 4% cổ phần và Công ty Cổ phần Sài Gòn Helios 45% cổ phần.

Tòa nhà Capital Place được đem thế chấp tại các Ngân hàng OCB Bank, Ngân hàng OCBC Ltd – Chi nhánh HCM, Ngân hàng HSBC Bank Limited (Singapore) và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam để đảm bảo cho khoản vay có dư nợ gốc gần 198 triệu USD.

Tại phiên tòa, bà Lan đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên ngăn chặn đối với số cổ phần của Công ty Twin Peaks để công ty này thực hiện nghĩa vụ thanh toán với các ngân hàng nước ngoài. Sau khi trả hết nợ, toàn bộ giá trị tài sản còn lại của công ty Twin Peaks dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án này.

Ngày 06/10/2024, Công ty Twin Peaks có văn bản đề nghị cho phép nộp hơn 2.112 tỷ đồng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án thay cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đề nghị HĐXX hủy bỏ, giải tỏa Lệnh kê biên đối với tài sản.

Công ty này cam kết sẽ ưu tiên giải quyết các khoản nợ tại ngân hàng, thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính bắt buộc khác theo quy định. Phần còn lại sẽ sử dụng vào việc chi trả các khoản tài chính khác đến hạn hoặc quá hạn, trang trải các chi phí, làm nguồn vốn dự phòng của Twin Peaks để đảm bảo sự ổn định của doanh nghiệp và tiếp tục khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Mỹ Lan (nếu có).

Theo kết quá điều tra, Công ty Vibrant Growth Pte Ltd, Công ty Vibrant Growth Three Pte.Ltd đều là công ty con của Công ty Viva CP PTE LTD do Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan) đang sở 100% cổ phần. Còn Công ty CP Sài Gòn Helios thực chất thuộc sở hữu của bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai cũng thuộc sở hữu của bà Lan và bà đã nhờ Công ty CP Twin Peaks đứng tên sở hữu tòa nhà này.

Theo Bản án sơ thẩm, tòa nhận thấy, quan hệ tín dụng giữa Công ty Twin Peaks và các ngân hàng: OCB Bank, Ngân hàng OCBC Ltd – Chi nhánh HCM, Ngân hàng HSBC Bank Limited (Singapore) và Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam là hợp pháp. Do các khoản nợ đã đến hạn thanh toán nên xét thấy cần hủy bỏ lệnh kê biên, giao tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai cho 3 ngân hàng trên xử lý thu hồi nợ.

Việc xử lý tài sản để thu hồi nợ được thực hiện dưới sự giám sát của VKSND Tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công An (C03) và Cơ quan thi hành án có thẩm quyền.

Sau khi xử lý tài sản đảm bảo để tất toán các khoản vay trên, để đảm bảo thu hồi triệt để phần giá trị tài sản còn lại nhằm khắc phục hậu quả của toàn bộ vụ án, tòa cũng đề nghị cơ quan thi hành án có thẩm quyền phối hợp với C03; VKSND Tối cao xử lý phần giá trị tài sản còn lại theo quy định của pháp luật để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan.