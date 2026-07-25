Trao đổi với VietNamNet, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, Bộ GD-ĐT cũng đã liên hệ và chuyển thông tin phản ánh tới ĐH Kinh tế Quốc dân về việc này. Được biết, ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ điều chỉnh trong quá trình tải dữ liệu về đối soát.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn 4431/BGDĐT-GDĐH năm 2026 về rà soát công tác tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Bộ GD-ĐT cho hay, trong những ngày qua, báo chí và thí sinh phản ánh về việc một số trường đại học công bố thông tin tuyển sinh, hoặc yêu cầu thí sinh phải nộp các chứng chỉ tại cơ sở đào tạo không đúng với quy định, phần nào gây tâm lý lo lắng, bị động cho thí sinh.

Do đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh năm 2026. Rà soát để bảo đảm các thông tin tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh đúng quy định về tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng dữ liệu như điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập bậc THPT, kết quả điểm thi đánh giá năng lực, kết quả điểm thi đánh giá tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ SAT... đã được thí sinh hoặc các đơn vị liên quan cập nhật trên Hệ thống để thực hiện xét tuyển theo quy định tại quy chế tuyển sinh.

Đồng thời, tổ chức thực hiện việc rà soát dữ liệu tuyển sinh trước và trong quá trình xét tuyển, lọc ảo; cập nhật minh chứng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị về việc đã tổ chức rà soát lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Tổ chức xét tuyển đúng quy định, đúng kế hoạch, công bằng, khách quan, minh bạch; đặc biệt lưu ý việc sử dụng và áp dụng quy định về tiêu chí phụ trong xét tuyển theo quy định.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung của thông tin tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh, các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo; kết quả rà soát dữ liệu tuyển sinh, xét tuyển của cơ sở.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, một số thí sinh và phụ huynh phản ánh, dù đã hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng và đăng tải đầy đủ minh chứng chứng chỉ IELTS lên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân, thí sinh vẫn bị nhà trường từ chối xét tuyển theo phương thức kết hợp vì không nộp minh chứng trên cổng tuyển sinh riêng của trường.

Các ý kiến cho rằng quy trình này làm phát sinh thêm thủ tục, chưa phù hợp với chủ trương đơn giản hóa tuyển sinh khi Bộ GD-ĐT đã xây dựng một hệ thống dữ liệu dùng chung toàn quốc.