Sau khi tải dữ liệu thí sinh từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để rà soát hồ sơ, Trường ĐH Hà Nội đã gửi tin nhắn đến 147 thí sinh vì không đủ điều kiện xét tuyển năm 2026.

Lý do 147 thí sinh này bị loại là không có điểm thi môn Ngoại ngữ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc không đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn).

Nội dung tin nhắn từ Trường ĐH Hà Nội gửi tới 147 thí sinh không đáp ứng điều kiện theo quy định của trường.

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, cho biết việc rà soát hồ sơ được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định tuyển sinh đã được trường công bố công khai.

Theo ông Dũng, trường quy định ngưỡng đầu vào đối với các phương thức xét tuyển là 22/40 điểm (tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT thuộc khối xét tuyển, không tính điểm ưu tiên, khuyến khích và điểm cộng). Điểm được quy đổi từ tổng điểm ba môn sau khi nhân hệ số, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 và môn Toán hoặc Ngữ văn cũng nhân hệ số 2 tùy ngành đào tạo. Thí sinh không đạt mức này sẽ không được đưa vào quy trình xét tuyển.

Ông Dũng cũng cho hay, thí sinh cần phân biệt rõ 2 phạm vi áp dụng của chứng chỉ quốc tế.

Thứ nhất, trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh được phép sử dụng chứng chỉ IELTS (theo quy định của Bộ GD-ĐT) để được miễn thi bài thi ngoại ngữ.

Thứ hai, trong xét tuyển đại học, việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ được thực hiện theo quy chế tuyển sinh và quy định xét tuyển của từng cơ sở đào tạo.

Trường ĐH Hà Nội. Ảnh: HANU

Với Trường ĐH Hà Nội, chứng chỉ IELTS không được quy đổi để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển hoặc đối chiếu điều kiện, ngưỡng đầu vào theo quy định của trường.

Theo đó, với phương thức xét tuyển kết hợp, ngoài kết quả SAT hoặc chứng chỉ quốc tế theo quy định, thí sinh vẫn phải có điểm thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và đáp ứng ngưỡng đầu vào của trường.

Ông Dũng cho biết, nguyên tắc này đã được quy định rõ trong văn bản ban hành trước thời điểm thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp và đã được nhà trường áp dụng thống nhất trong các mùa tuyển sinh gần đây.

“Trường ĐH Hà Nội khẳng định việc rà soát, xác nhận hồ sơ xét tuyển kết hợp được thực hiện thống nhất, công bằng, minh bạch và áp dụng chung cho tất cả thí sinh trên cơ sở các quy định đã công bố. Nhà trường sẽ không xử lý ngoại lệ đối với từng trường hợp nếu không có căn cứ trong quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa các thí sinh.

Nhà trường cam kết tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2026 theo đúng quy chế tuyển sinh, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, thông tin tuyển sinh đã công bố và nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch, quyền lợi hợp pháp của thí sinh”, ông Dũng nói.