“Trưng dụng” nhà văn hóa thôn bản để học tạm

Trận lũ dữ cuối tháng 7 vừa qua đã kéo theo bùn đất, rác và cành cây phủ kín lên tận tầng 2 của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Nghệ An). Tưởng rằng, chỉ cần huy động sức người ngày đêm dọn dẹp bùn đất thì có thể đón trò vào đầu năm học mới, nhưng, lũ đã phá hỏng kết cấu khung tường bê tông chịu lực của dãy nhà học 2 tầng kiên cố, khiến tường, cột nứt nẻ. Vậy là trường, lớp chưa thể khắc phục để đón các em vào năm học mới này.

Cầu treo bản Chắn bắc qua sông Cả, nối trung tâm xã Tương Dương (Nghệ An) với các cụm bản bên kia sông bị lũ cuốn trôi cuối tháng 7.

Trước thực tế đó, một sáng kiến được đưa ra là sử dụng nhà văn hóa các thôn bản làm chỗ dạy học tạm thời. Để đảm bảo điều kiện dạy và học, bàn ghế của học sinh cũng như đồ dùng học liệu tối thiểu đã được nhà trường phối hợp cùng các lực lượng ở địa phương di chuyển, sắp xếp trong những ngày cuối tháng 8.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, ông Trần Sỹ Hà cho biết: 188 học sinh với 16 lớp được đưa về giảng dạy, học tập tại các nhà văn hóa thôn bản. Trong số 16 lớp, có đến 8 lớp ghép từ khối 2 đến 5. Riêng lớp 1, do đủ cho một lớp, lại là lớp đầu cấp nên không tổ chức học ghép.

Cũng theo lời thầy Hà, năm nay lễ khai giảng tổ chức trực tuyến. Nhà trường sẽ tổ chức tại điểm trường bản Xằng Trên và kết nối với các điểm bản còn lại qua hệ thống Internet có màn hình khổ rộng cho học sinh theo dõi.

“Không thể vì không có trường lớp mà gián đoạn việc học. Việc bố trí giảng dạy tại các nhà văn hóa thôn bản, dẫu là tình thế nhưng là giải pháp tối ưu trong giai đoạn chờ lực lượng công an hỗ trợ xây dựng lại trường học. Học liệu đã được các đoàn hỗ trợ tương đối đầy đủ, khi trường xây dựng xong thì sẽ chuyển đến”, thầy Hà thông tin.

Điểm chính Trường PTDT bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã bị lũ phá tan hoang.

Tại các nhà văn hóa thôn bản được bố trí làm nơi dạy học, hệ thống bảng, bàn ghế, điện thắp sáng… đã được chuẩn bị, bố trí đầy đủ. Việc phân công giáo viên giảng dạy, đứng lớp cũng đã được nhà trường lên kế hoạch chi tiết.

Vượt sông đến trường

Trong những nỗ lực để học sinh trở lại trường đúng dịp năm học mới, các địa phương có cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi đã lên kế hoạch thực hiện những tuyến đò ngang tạm thời.

Tại xã Lượng Minh, điểm chính của trường tiểu học nằm ở bản Minh Tiến, để đến trường, học sinh các bản Lạ, Cà Moong, Xốp Cháo, Côi, Minh Phương, Xốp Mạt phải vượt sông trên chuyến đò ngang do xã bố trí.

Những chuyến đò ngang ở xã Lượng Minh đưa học sinh đến trường.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay: Thuyền và xăng dầu chạy máy do xã cấp, chở mỗi chuyến được khoảng 10 học sinh. Trên thuyền có áo phao, phao tròn đầy đủ. Xã đã thành lập 1 tổ chuyên lo việc đưa đón các cháu đi học qua sông, cắt cử lực lượng ứng trực để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, mưa lũ cuối tháng 7 cũng đã cuốn trôi 3 cây cầu treo dân sinh tại xã Tương Dương. Con đường đến trường của học sinh 4 bản Chắn, Mác, Lau, Nhẫn ở bên kia sông đang phải tạm thời chòng chành theo những chuyến đò ngang.

Thống kê cho thấy 4 bản bị cô lập do cầu treo bị cuốn trôi có 220 học sinh. Trong đó, 109 em hằng ngày phải qua sông để đến lớp, 33 em ở trọ và 78 em học tại điểm trường tạm ngay trong bản.

Để đảm bảo an toàn mỗi chuyến đò, xã Tương Dương lên kế hoạch cụ thể về phương tiện chuyên chở, xăng dầu vận hành máy nổ, lái thuyền, áo phao… Ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương cho biết: "Ngày nắng ráo còn đỡ, lo nhất là mỗi khi mưa gió hay bão lũ, nước sông chảy xiết rất nguy hiểm. Nhưng học sinh không thể không học. Chúng tôi sẽ huy động các lực lượng nỗ lực đảm bảo an toàn trên mỗi chuyến đò chở các cháu đến trường".

Về lâu dài, tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương khôi phục cầu treo dân sinh tại bản Lau xã Tương Dương để phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt học tập của người dân 4 bản.

Còn ở xã Lượng Minh, trong chuyến thị sát kiểm tra khắc phục hậu quả mưa lũ mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã đồng ý chủ trương xây dựng cầu cứng thay thế cầu treo dân sinh, với dự toán khoảng 55 tỷ đồng.