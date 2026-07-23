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Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương được khởi công xây dựng vào cuối năm 2025, nhằm thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.

Toàn cảnh khu Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng.

Ông Trần Văn Thành, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, sau hơn 7 tháng thi công, Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Các hạng mục chính gồm khu lớp học tiểu học, khu lớp học THCS, nhà học bộ môn - thư viện, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn và nhà đa năng đang được triển khai đồng loạt.

Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 30/8, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết tâm không để chậm tiến độ.

Theo ông Thành, để đạt mục tiêu trên, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đồng thời tổ chức thi công liên tục 3 ca mỗi ngày. Tuy nhiên, quá trình thi công tại khu vực miền núi gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng thiếu nhân công có tay nghề. Việc huy động lao động từ khu vực đồng bằng lên vùng cao cũng gặp trở ngại do quãng đường xa, điều kiện đi lại khó khăn và nhiều công trình khác đang cạnh tranh nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, mặt bằng thi công chật hẹp, thời tiết mưa thất thường cùng điều kiện giao thông khó khăn đã ảnh hưởng đến việc tập kết vật liệu, vận chuyển máy móc và tiến độ thi công.

“Trước những trở ngại này, nhà thầu đã tăng cường huy động các tổ, đội thi công có tay nghề, bổ sung máy móc, linh hoạt luân chuyển vật tư và điều chỉnh kế hoạch theo diễn biến thời tiết để bảo đảm hoàn thành dự án đúng thời hạn”, ông Thành cho biết.

Ông Trần Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương thông tin thêm: Trước đây, cơ sở vật chất của trường Tiểu học và THCS trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh.

Khi được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp, chính quyền địa phương, đội ngũ giáo viên và học sinh đều phấn khởi.

"Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Để bảo đảm công trình hoàn thành đúng yêu cầu, xã đã phối hợp tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân ở gần khu vực thi công, bố trí nơi ăn, nghỉ tại chỗ nhằm hạn chế việc đi lại, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Khánh cho biết.

Một số hình ảnh Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương trước ngày về đích:

Khu trường được xây dựng ngay ở trung tâm xã Yên Khương.

Hạng mục mái trên các nhà lớp học, hiệu bộ đang dần hoàn thiện.

Công nhân được tăng ca, tăng kíp để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Các hạng mục đang hoàn thiện phần sơn.

Bên trong của một phòng học.

Dự án đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ trước ngày 15/8/2026.

Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công để sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ vào đầu năm học mới.

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