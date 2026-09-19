Hợp đồng 12 tháng, làm việc hơn 2 tháng đã bị cho nghỉ

Ngày 1/4/2021, anh Ngô Văn T. ký hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng với Công ty TNHH H., thời gian từ ngày 1/4/2021 đến 30/3/2022. Theo hợp đồng, anh T. giữ chức danh chuyên môn là trưởng phòng, chức vụ tổng quản lý, mức lương hơn 29,9 triệu đồng/tháng.

Chiều 8/6/2021, anh T. nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do ông J., người đại diện Công ty TNHH H. ký. Lý do được ghi trong quyết định là “theo chỉ thị của giám đốc công ty”.

Cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, anh T. yêu cầu công ty bồi thường tổng cộng hơn 685 triệu đồng.

Theo anh T., trước đó, tại cuộc họp công ty ngày 7/6/2021, trong lúc bức xúc, anh có hành vi ném quyển sổ về phía chị N. vì cho rằng chị N. là nguyên nhân khiến chủ tịch công ty hiểu lầm về anh. Tuy nhiên, anh cho rằng hành vi này không gây thương tích cho chị N.

Anh T. cũng không đồng ý với việc công ty cho rằng mình đã nhận tiền từ Công ty CP vận tải và du lịch B.M. Theo anh, nội dung file ghi âm không chứng minh được việc anh nhận tiền từ doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, anh T. cho rằng trong suốt quá trình xử lý kỷ luật, anh không được thông báo, không được biết và không được tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật. Anh chỉ nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 8/6/2021.

Trưởng phòng lương gần 30 triệu/tháng bị chấm dứt hợp đồng, đòi hơn 685 triệu nhưng cuối cùng thỏa thuận thanh toán 270 triệu đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Vì vậy, anh T. yêu cầu Công ty H. bồi thường hơn 295 triệu đồng tiền lương của những ngày không được làm việc trong 9 tháng 22 ngày; 300 triệu đồng tiền bồi thường danh dự, uy tín, tổn thất tinh thần; 1 tháng lương (gần 30 triệu đồng) do vi phạm thời hạn báo trước 30 ngày và hơn 59,9 triệu đồng, tương đương 2 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng. Anh không có nguyện vọng trở lại công ty làm việc.

Công ty TNHH H. không đồng ý với yêu cầu của anh T. Công ty cho rằng anh đã lợi dụng tín nhiệm, quyền hạn để tham ô, chiếm đoạt tiền thông qua hợp đồng thuê xe ký ngày 5/3/2021 giữa Công ty TNHH H. và Công ty CP vận tải và du lịch B.M.

Công ty cho biết ông Nguyễn Quang K., lái xe của Công ty CP vận tải và du lịch B.M, đã cung cấp file ghi âm tố cáo hành vi của anh T.

Ngoài ra, công ty cho rằng tại cuộc họp giữa ban lãnh đạo với bộ phận sản xuất ngày 7/6/2021, anh T. có những lời nói không đúng chuẩn mực và ném sổ về phía tổ trưởng sản xuất là bà Phạm Thị N. với lý do không chính đáng.

Từ đó, Công ty H. cho biết đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải và phát hành nội bộ. Tuy nhiên, do anh T. không đồng ý nghỉ việc nên đại diện công ty ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ngày 8/6/2021.

Công ty cho rằng, việc xử lý kỷ luật sa thải được thực hiện theo Bộ luật Lao động năm 2019 và nội quy lao động của công ty ban hành ngày 12/12/2020. Tuy nhiên, chính phía công ty cũng trình bày rằng nội quy này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thời điểm xử lý kỷ luật đối với anh T., công ty chưa có công đoàn cơ sở. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật được thực hiện trong nội bộ công ty và kết quả xử lý không được báo cáo lên công đoàn cấp trên.

Sơ thẩm buộc công ty trả hơn 381 triệu, phúc thẩm chốt 270 triệu

Ngày 26/5/2022, TAND TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án. Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Ngô Văn T., buộc Công ty TNHH H. bồi thường tổng số tiền hơn 381,7 triệu đồng. Đồng thời, Công ty H. phải chịu hơn 11,4 triệu đồng án phí lao động sơ thẩm.

Không đồng ý với bản án, ngày 31/5/2022, ông J., đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH H., làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND tỉnh Thái Nguyên sửa bản án theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh T.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đã tự nguyện thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Theo thỏa thuận được tòa án công nhận, anh T. và Công ty H. thống nhất xác nhận quyết định xử lý kỷ luật lao động ngày 7/6/2021 và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do ông J., Giám đốc công ty, ký với anh T. kể từ ngày 8/6/2021 là trái pháp luật. Công ty TNHH H. có trách nhiệm thanh toán cho anh T. số tiền 270 triệu đồng.

Tòa án cũng ghi nhận anh T. được nhận 270 triệu đồng do Công ty TNHH H. thanh toán.

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền, bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất chậm trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

HĐXX nhận định sự thỏa thuận của các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội, đồng thời đây là quyền tự định đoạt của các đương sự.

Do đó, tòa án cấp phúc thẩm công nhận sự thỏa thuận của anh T. và Công ty TNHH H., sửa bản án lao động sơ thẩm của TAND TP Sông Công.

Theo quyết định phúc thẩm, việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh T. được xác nhận là trái pháp luật, còn mức tiền Công ty TNHH H. phải thanh toán cho anh T. được chốt theo thỏa thuận giữa hai bên là 270 triệu đồng.

(Bài viết dựa trên Bản án số 02/2022/LĐ-PT ngày 1/12/2022 của TAND tỉnh Thái Nguyên).