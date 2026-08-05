Từ mức lương hàng chục triệu đến bất ngờ chấm dứt hợp đồng

Ngày 8/1/2020, ông Trần Thanh T. và Công ty TNHH F. ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ông T. làm kỹ sư phần mềm với mức lương theo hợp đồng là hơn 84,8 triệu đồng/tháng, trong khi thu nhập thực nhận hằng tháng là hơn 68,8 triệu đồng.

Ông T. cho biết trong suốt thời gian làm việc, ông luôn chấp hành nội quy, hoàn thành nhiệm vụ được giao và gắn bó với doanh nghiệp từ năm 2020.

Ngày 23/3/2025, ông nhận quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực ngay trong ngày. Theo ông T., công ty không đưa ra căn cứ pháp lý để chấm dứt hợp đồng, đồng thời không thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cho rằng việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là trái pháp luật, ông T. khởi kiện yêu cầu công tyhủy quyết định chấm dứt hợp đồng, thanh toán tiền lương trong thời gian không được làm việc, bồi thường 2 tháng tiền lương, trả lương tháng 13 và nhận ông trở lại làm việc.

Sau 5 năm làm việc, người lao động nhận 900 triệu đồng theo thỏa thuận với doanh nghiệp. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tại phiên tòa sơ thẩm, tổng số tiền ông yêu cầu công ty thanh toán là hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời rút yêu cầu về số tiền hơn 20 triệu đồng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Công ty TNHH F. không đồng ý với các yêu cầu trên. Doanh nghiệp cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện vì lý do kinh tế theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo công ty, hoạt động kinh doanh năm 2024 bị thua lỗ hơn 4,6 tỷ đồng và tiếp tục lỗ hơn 638 triệu đồng trong quý I/2025. Vì vậy, doanh nghiệp phải cho nhiều lao động thôi việc, trong đó có ông T.

Về thủ tục, công ty cho biết đã gửi email thông báo cho ông T. từ ngày 23/1/2025 về việc chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 23/3/2025, tức là đã báo trước 59 ngày nên không vi phạm quy định về thời hạn báo trước.

Cho rằng việc chấm dứt hợp đồng đúng quy định, công ty đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông T.

Sau kháng cáo, công ty đồng ý hỗ trợ 900 triệu đồng

Xét xử sơ thẩm, TAND Khu vực 1 - TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông T. Tòa hủy quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty; buộc doanh nghiệp bồi thường tiền lương trong thời gian ông T. không được làm việc từ ngày 1/4 đến ngày 18/12/2025 với số tiền hơn 730 triệu đồng.

Đồng thời, công ty phải bồi thường 2 tháng tiền lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; thanh toán thêm 2 tháng tiền lương vì không nhận người lao động trở lại làm việc; trả đợt 2 tiền lương tháng 13 năm 2024.

Tổng số tiền công ty phải thanh toán theo bản án sơ thẩm là hơn 1,1 tỷ đồng. Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu thanh toán tiền lương tháng 13 năm 2025 của ông T.

Sau đó, Công ty TNHH F. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bên đã tự nguyện thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Theo đó, hai bên thống nhất xác định hợp đồng lao động chấm dứt từ ngày 23/3/2025 và không còn tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hợp đồng này.

Công ty đồng ý hỗ trợ thanh toán cho ông T. 900 triệu đồng, chậm nhất vào ngày 25/4/2026. Trường hợp không thanh toán đúng thời hạn, doanh nghiệp phải trả cho ông T. 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận thấy thỏa thuận của các bên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội nên chấp nhận kháng cáo của công ty, sửa bản án sơ thẩm và công nhận toàn bộ nội dung thỏa thuận giữa các đương sự.

Bản án cũng nêu rõ, kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền phải trả, nếu chưa thi hành xong thì phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành. Mức lãi suất được áp dụng theo khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

(Bài viết dựa trên Bản án số 66/2026 ngày 9/4/2026 của TAND TPHCM)