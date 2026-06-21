Cho người lao động nghỉ việc ngay sau khi bị tố nhận tiền từ đối tác

Chị Huỳnh Thanh T. ở Tây Ninh được Công ty TNHH N. tuyển dụng làm Giám đốc hành chính nhân sự theo hợp đồng lao động ký ngày 25/12/2022, thời hạn một năm, từ ngày 25/12/2022 đến 24/12/2023. Mức lương thỏa thuận chị T. được công ty trả là 32 triệu đồng/tháng.

Đến sáng 3/5/2023, khi đang làm việc, chị T. được Phó Tổng giám đốc công ty thông báo bằng lời nói về việc chấm dứt hợp đồng lao động. Khoảng 20 phút sau, chị nhận được thông báo chính thức yêu cầu bàn giao công việc.

Lý do công ty đưa ra là chị bị nhà cung cấp suất ăn của doanh nghiệp khiếu nại về việc nhận tiền không đúng quy định.

Chị T. cho biết mình không nhận được quyết định sa thải hay quyết định cho thôi việc theo trình tự pháp luật. Sau khi bị cho nghỉ việc, công ty đã thanh toán lương đến hết tháng 4/2023, chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị.

Người lao động thắng kiện khi bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, nhận bồi thường hàng trăm triệu đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Cho rằng công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chị T. khởi kiện yêu cầu bồi thường hơn 356 triệu đồng, gồm tiền lương trong thời gian không được làm việc, tiền do vi phạm thời hạn báo trước và khoản bồi thường tương đương hai tháng lương.

Đồng thời, chị yêu cầu doanh nghiệp đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm trong thời gian còn lại của hợp đồng.

Trong khi đó, Công ty N. cho rằng việc chấm dứt hợp đồng là phù hợp với mức độ vi phạm của chị T. Theo doanh nghiệp, một nhà cung cấp suất ăn đã tố cáo chị T. lợi dụng chức vụ để yêu cầu chi tiền trái quy định. Công ty cho rằng chị T. đã gửi tin nhắn, hình ảnh phản ánh chất lượng bữa ăn, đe dọa giảm giá hợp đồng và thông qua cấp dưới gây áp lực đối với nhà cung cấp.

Doanh nghiệp nhận định hành vi này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của công ty và gây tác động xấu trong môi trường làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, công ty cũng thừa nhận việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị T. là không đúng quy định pháp luật. Tranh chấp chủ yếu còn lại là cách xác định mức lương làm căn cứ tính tiền bồi thường.

Tòa yêu cầu phải bồi thường theo mức lương ghi trong hợp đồng

Tại cấp sơ thẩm, Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng xác định việc công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị T. là trái pháp luật.

Tuy nhiên, khi tính mức bồi thường, tòa sơ thẩm lấy căn cứ từ mức lương đóng bảo hiểm xã hội của chị T. Trên cơ sở đó, công ty bị buộc bồi thường hơn 175 triệu đồng.

Không đồng ý với cách tính này, chị T. kháng cáo. Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh cũng kháng nghị theo hướng chấp nhận yêu cầu của người lao động.

Xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cho rằng mặc dù công ty cho rằng chị T. có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, nhưng doanh nghiệp không thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, công ty lại ban hành thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức.

Theo Hội đồng xét xử, đây là trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Ngoài ra, chị T. đang làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn nhưng công ty cũng không thực hiện nghĩa vụ báo trước theo luật định.

Tòa án nhận định, khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì tiền lương làm căn cứ bồi thường phải là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm chấm dứt hợp đồng, bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận.

Tòa xác định, mức lương theo hợp đồng của chị T. là 32 triệu đồng/tháng, không phải mức lương dùng để đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, công ty phải bồi thường cho chị T. các khoản gồm: Tiền do không báo trước 32 triệu đồng; tiền lương trong thời gian không được làm việc từ ngày 3/5/2023 đến khi hết hạn hợp đồng vào ngày 24/12/2023 là gần 250 triệu đồng và khoản bồi thường tương đương 2 tháng tiền lương là 64 triệu đồng. Tổng cộng, doanh nghiệp phải thanh toán cho chị T. hơn 345,8 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn phải truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho chị T. với số tiền hơn 24 triệu đồng vào cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định.

Từ các căn cứ trên, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh chấp nhận kháng cáo của chị T. và kháng nghị của Viện kiểm sát, sửa bản án sơ thẩm.

Bản án tuyên bố việc Công ty N. đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị Huỳnh Thanh T. là trái pháp luật; buộc doanh nghiệp bồi thường hơn 345,8 triệu đồng và đóng bổ sung các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định.