Hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Mai Thủy, Trường Thủy và Phú Thủy, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị bắt đầu hành trình phát triển mới với nhiều ưu thế. Những tiêu chí nông thôn mới đã đạt được trước đây tại các địa phương cũ, như danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu của Mai Thủy năm 2023 hay kết quả xây dựng nông thôn mới ở Trường Thủy từ năm 2018, trở thành bệ đỡ quan trọng giúp Trường Phú định hình hướng phát triển bền vững, xây dựng các khu dân cư trở thành những miền quê đáng sống.

Năm 2025, trong bối cảnh sáp nhập và kiện toàn hệ thống chính quyền, xã Trường Phú vẫn giữ vững ổn định kinh tế – xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,96%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66,5 triệu đồng.

Kinh tế nông nghiệp tiếp tục là trụ cột khi tổng diện tích cây trồng hằng năm đạt 2.951 ha; cây lâu năm gần 336 ha, tạo ra hơn 11.723 tấn lương thực. Trên 265 ha canh tác mang lại giá trị thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha, nâng giá trị trồng trọt toàn xã lên hơn 105 tỷ đồng.

Lĩnh vực chăn nuôi chuyển hướng trang trại, gia trại, tập trung vào chất lượng sản phẩm. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt hơn 1.120 tấn, sản lượng mật ong lên đến 25.215 lít, đóng góp hơn 81 tỷ đồng giá trị kinh tế.

Thế mạnh lâm nghiệp tiếp tục được phát huy với hơn 3.900 ha rừng, trong đó 1.646 ha rừng trồng đã được cấp chứng chỉ FSC, khẳng định giá trị sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản lượng nhựa khai thác đạt 233 tấn; keo tràm khai thác đạt 29.412 tấn, mang lại giá trị 39 tỷ đồng mỗi năm.

Hoạt động thể thao tại thôn Mai Hạ, xã Trường Phú.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình sản xuất tạo được tiếng vang. Một trong những điển hình là mô hình nuôi chồn hương của anh Trần Trọng Tâm ở thôn Tam Hương. Bắt đầu từ 150 con chồn nuôi thử nghiệm năm 2010, anh Tâm từng bước phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2024, anh mạnh dạn đầu tư thêm 250 triệu đồng mở rộng trang trại, bổ sung mô hình nuôi dúi với các giống nhập từ Thái Lan và Trung Quốc. Nhờ điều kiện chăn nuôi ổn định và đầu ra thuận lợi, mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng mỗi năm, tạo thêm lựa chọn sinh kế mới cho người dân địa phương.

Xã Trường Phú cũng xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo, tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật là giải pháp trọng tâm. Người dân được hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đến thị trường. Đến nay, toàn xã có 9 sản phẩm OCOP, trong đó 4 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 5 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm như tinh bột nghệ Vân Di, bánh xoài Vân Di, viên nghệ mật ong hay mật ong Trường Thủy góp phần nâng tầm thương hiệu địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Giai đoạn 2025 – 2030, Trường Phú đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2028; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng 35% và tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 85%.

Hành trình xây dựng nông thôn mới tại Trường Phú đang tạo nhiều dấu ấn rõ nét, thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người dân vùng quê mới hợp nhất. Với nền tảng vững chắc trên, xã Trường Phú tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng một cộng đồng nông thôn giàu đẹp, bền vững.