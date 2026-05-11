Vì sao IB thường được xem là lựa chọn “đắt đỏ”?

Với nhiều phụ huynh, Chương trình Tú tài Quốc tế, hay IB, từ lâu đã được xem là một trong những lộ trình học thuật có giá trị cao trong hệ thống giáo dục quốc tế. Chương trình này được nhiều gia đình quan tâm nhờ định hướng phát triển tư duy độc lập, khả năng nghiên cứu, kỹ năng phản biện và năng lực thích nghi với môi trường đại học quốc tế.

Tuy nhiên, đi cùng sức hút đó là một rào cản rất thực tế: học phí. Tại TP.HCM, mặt bằng học phí các trường quốc tế hiện có sự chênh lệch lớn. Một số trường ở nhóm tiêu chuẩn có mức học phí khoảng 250 - 400 triệu đồng/năm, nhóm tầm trung dao động 500 - 700 triệu đồng/năm, trong khi nhóm cao cấp có thể vượt 800 triệu đồng, thậm chí hơn 1,2 tỷ đồng/năm.

Chương trình Tú Tài Quốc Tế là chương trình học tối ưu nhưng chi phí vẫn khá đắt đỏ tại Việt Nam

Với riêng các trường triển khai lộ trình IB toàn phần, tức xuyên suốt từ PYP, MYP đến DP, mức học phí thường nằm ở nhóm tầm trung đến cao cấp. Ngoài học phí chính, phụ huynh còn cần tính thêm các khoản như phí ghi danh, phí cơ sở vật chất, phí thi hoặc các chi phí học thuật khác.

Chính vì vậy, IB toàn phần dễ bị nhìn nhận là lựa chọn “xa tầm với” với nhiều gia đình. Nhưng nếu chỉ nhìn vào con số học phí, phụ huynh có thể bỏ qua một câu hỏi quan trọng hơn: lộ trình đó mang lại cho học sinh những năng lực gì, và liệu có cách nào để tiếp cận IB một cách thực tế hơn hay không.

Giá trị của Tú Tài Quốc Tế nằm ở quá trình rèn luyện năng lực

Giá trị của IB không chỉ nằm ở tấm bằng học sinh nhận được sau khi hoàn thành chương trình, mà còn ở quá trình các em được rèn luyện trong suốt lộ trình học. Thay vì chỉ tập trung vào việc ghi nhớ kiến thức, IB khuyến khích học sinh đặt câu hỏi, tự tìm hiểu vấn đề, phân tích thông tin và trình bày quan điểm cá nhân một cách có cơ sở.

Đây là những năng lực quan trọng khi học sinh bước vào môi trường đại học, đặc biệt nếu các em có kế hoạch du học. Ở bậc học cao hơn, học sinh không chỉ cần điểm số tốt, mà còn phải biết đọc tài liệu, viết bài nghiên cứu, làm việc nhóm, quản lý thời gian và thích nghi với nhiều cách học khác nhau. Nếu được chuẩn bị từ sớm, các em có thể giảm bớt áp lực trong giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học.

Trường Tesla - là trường dạy IB toàn phần tiên phong tại khu vực Tân Bình và là trường thứ 5 trên toàn TP.HCM

Với chương trình IB Diploma, một số trường đại học quốc tế cũng có chính sách xem xét công nhận tín chỉ cho các môn học ở cấp độ Higher Level, tùy theo kết quả, ngành học và quy định của từng trường. Điều này có thể giúp học sinh có thêm lợi thế khi vào đại học, đồng thời hỗ trợ gia đình tối ưu một phần chi phí trong hành trình du học.

Vì vậy, khi nhìn IB như một lựa chọn giáo dục dài hạn, phụ huynh không chỉ cân nhắc mức học phí trước mắt, mà còn cần nhìn vào những năng lực học sinh tích lũy được sau quá trình học: khả năng tự học, tư duy phản biện, nền tảng học thuật và sự tự tin để bước vào môi trường quốc tế.

Khi phụ huynh có thêm lựa chọn gần nhà, dễ tiếp cận hơn

Bên cạnh học phí, khoảng cách di chuyển cũng là một yếu tố khiến nhiều phụ huynh cân nhắc khi chọn trường quốc tế cho con. Trước đây, các lựa chọn IB toàn phần tại TP.HCM thường tập trung ở một số khu vực như Quận 2 hoặc Quận 7. Với những gia đình sống tại Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận hoặc khu vực phía tây thành phố, việc đưa đón con mỗi ngày có thể mất nhiều thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của cả gia đình.

Nếu mỗi ngày học sinh phải dành thêm 1 - 2 giờ trên đường, đó không chỉ là chi phí xăng xe hay thời gian của phụ huynh, mà còn là phần thời gian các em có thể dùng để nghỉ ngơi, học thêm kỹ năng, chơi thể thao hoặc tham gia hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, một lựa chọn IB toàn phần ở gần khu dân cư hơn có thể giúp bài toán chọn trường trở nên thực tế hơn.

Những “chi phí chìm” sẽ được giải quyết nếu phụ huynh lựa chọn đúng môi trường giáo dục cho con em mình

Trong bối cảnh đó, việc Tesla Education hoàn tất lộ trình IB toàn phần tại Tân Bình mở thêm một lựa chọn cho phụ huynh ở khu vực phía tây TP.HCM. Hiện Tesla là trường IB toàn phần tiên phong tại khu vực Tân Bình và là trường thứ 5 tại TP.HCM được ủy quyền triển khai đầy đủ lộ trình IB.

Cùng với chính sách Học bổng Học thuật Xuất sắc dành cho học sinh vào lớp 10, hỗ trợ lên đến 90% học phí, Tesla Education đang góp phần đưa IB đến gần hơn với những học sinh có năng lực. Điều này cho thấy giáo dục quốc tế không nhất thiết chỉ là lựa chọn xa tầm với, nếu phụ huynh có thêm những mô hình phù hợp hơn về chi phí, vị trí và lộ trình học tập.

Tesla thành lập năm 2015, là một trong số ít trường tại Việt Nam được ủy quyền giảng dạy chương trình Tú tài Quốc tế (IB) xuyên suốt từ Mầm non đến THPT. Trường triển khai mô hình tích hợp IB - Cambridge - MOET, chú trọng khoa học - công nghệ, tư duy dự án và phát triển năng lực toàn diện cho học sinh. Để mở rộng khả năng tiếp cận mô hình giáo dục tích hợp này, Tesla triển khai Học bổng Học thuật Xuất sắc dành cho học sinh vào Lớp 10 - với mức hỗ trợ lên đến 90% học phí, tương đương giá trị tối đa 500.000.000 VNĐ. Thông tin chi tiết: tesla.edu.vn

