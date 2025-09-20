Ngày 20/9, Trường tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, phát thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, từ ngày 22/9 do không có nguồn thực phẩm để đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Thời gian ngưng bữa ăn bán trú sẽ kéo dài cho đến khi đủ điều kiện tổ chức lại và sẽ thông báo cho phụ huynh biết. Trong thời gian tạm dừng, nhà trường thông báo phụ huynh chủ động đón con ngay sau khi kết thúc buổi học theo khung giờ của trường.

Phụ huynh đến trường tiểu học ở Đà Lạt đón con về thay vì dùng suất ăn bán trú, trưa 16/9. Ảnh: N.X

Động thái này được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh phản ứng về việc Trường tiểu học Trưng Vương bị tố cáo đã hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho suất ăn bán trú của học sinh.

Tại buổi làm việc “nóng” với phụ huynh, tối 18/9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương xác nhận thực phẩm kém chất lượng được phát hiện tại bếp. Sau đó, phía nhà trường đã xử lý kịp thời, không để học sinh sử dụng những thực phẩm này.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương xác nhận thực phẩm kém chất lượng được phát hiện tại bếp. Ảnh: N.X

Liên quan sự việc trên, ngày 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức bán trú.

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh, truy trách nhiệm và báo cáo trước ngày 23/9. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, đặc biệt tại các trường lớn, để chấn chỉnh các sai phạm.

Ngành giáo dục cần phối hợp với Hội phụ huynh học sinh để giám sát bếp ăn và trang bị kiến thức cho giáo viên, học sinh về an toàn thực phẩm.

Công an tỉnh được giao nhiệm vụ xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, đặc biệt là hoạt động nhập lậu và sản xuất thực phẩm giả.