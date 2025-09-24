Theo thống kê của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, tổng thu năm 2024 của trường là 1.120 tỷ. Trường có 3 nguồn thu gồm: Thu từ hoạt động đào tạo, trong đó từ học phí là 976 tỷ đồng, tài trợ từ ngân sách và bên ngoài chỉ 13 tỷ; Thu từ chuyển giao khoa học công nghệ là 46 tỷ; Thu từ các nguồn khác 67 tỷ.

Trường này cũng chi 976 tỷ. Trong đó, chi cho lương, thu nhập giảng viên và cán bộ là 467 tỷ; cơ sở vật chất và dịch vụ là 369 tỷ; hỗ trợ người học 71 tỷ và chi khác 14 tỷ.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đạt doanh thu nghìn tỷ năm 2024. Ảnh: UTE

Hiện nay ở Việt Nam có 12 trường đại học có doanh thu nghìn tỷ đồng, trong đó có 8 trường công lập và 4 trường tư thục.

8 trường công lập gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

4 trường tư thục có doanh thu nghìn tỷ đồng gồm: Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Văn Lang.

Nguồn thu của các trường chủ yếu đến từ học phí, còn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ rất hạn chế.