Ngày 10/8, bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết sở đã ban hành văn bản triển khai một số hoạt động đầu năm và hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2023-2024, trong đó, có quy định về đồng phục học sinh.

Theo văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022, sở đã có chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đồng phục theo quy định. Tuy nhiên, một số trường chưa thực hiện nghiêm, gây phiền hà và tốn kém cho gia đình học sinh, sinh viên. Do đó, năm nay, sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng quy định và có sự giám sát để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh.

Đáng chú ý, sở này cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục toàn tỉnh chịu trách nhiệm trước giám đốc sở nếu để ra sai sót, lạm thu về đồng phục học sinh.

Cụ thể, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các trường tuyệt đối không bắt buộc học sinh may hay mua đồng phục mới vào đầu năm học. Nhà trường không tự ý thay đổi mẫu đồng phục, nếu có thay đổi cần báo trước và được sự đồng thuận của ban đại diện phụ huynh học sinh của trường.

Sở yêu cầu không in phù hiệu trên áo, không may thêm các họa tiết như: cà vạt, nơ, viền… trên đồng phục học sinh và lễ phục. Bảng tên học sinh, phù hiệu (logo) do trường làm riêng và trang bị cho học sinh vào đầu năm học để học sinh tự may hoặc ép trên áo.

Học sinh THCS Bà Rịa - Vũng Tàu với trang phục áo trắng, quần xanh đen. Ảnh: K.C

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có cụ thể hoá quy định về đồng phục cho học sinh phải đơn giản, phù hợp lứa tuổi, điều kiện thời tiết và dễ tìm mua hoặc may để không tạo ra sự khác biệt giữa các học sinh với nhau.

Theo đó, với học sinh, sinh viên nam là ao sơ mi trắng (không có viền, không có nơ, không sọc), quần tây màu đen hoặc xanh đen, đi dép có quai hậu hoặc giày.

Đối với học sinh, sinh viên nữ cấp tiểu học và THCS là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen hoặc xanh đen, đi dép có quai hậu hoặc giày. Ngoài ra, nữ cấp tiểu học còn có thêm sự lựa chọn là mặc váy quá đầu gối màu đen hoặc xanh đen thay cho quần.

Còn cấp THPT, GDTX, sinh viên trường cao đẳng sư phạm là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen hoặc xanh đen, đồng phục áo dài trắng vào lễ chào cờ thứ 2 hàng tuần và đi dép có quai hậu hoặc giày.

Riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực hiện đồng phục áo trắng quần trắng trong những giờ học chính khóa buổi sáng.

Về đồng phục học môn thể dục, thực hiện chung cho học sinh, sinh viên toàn trường một kiểu dáng, màu sắc, chất liệu hoặc mỗi khối/mỗi khoa một màu và duy trì ổn định trong cả một niên khóa học tập.

Trẻ mầm non mang trang phục gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động tại trường.

Đối với trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, khuyến học sinh sử dụng trang phục của dân tộc mình để tham gia các ngày Lễ chào cờ và các ngày lễ lớn của nhà trường.