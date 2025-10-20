Nhiều phụ huynh cho biết họ cho con nghỉ học đồng loạt để bày tỏ sự bất bình, bởi sau vụ việc thực phẩm không đảm bảo đưa vào bếp ăn ngày 15/10, đến nay nhà trường vẫn chưa có hướng xử lý rõ ràng.

Sau sự việc, Trường Tiểu học Cự Khê đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp thực phẩm; đồng thời thông báo tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh ngày 17/10 và dự kiến phục vụ công tác bán trú bắt đầu từ 20/10.

Tuy nhiên, đến ngày 19/10, nhà trường lại phát thông báo điều chỉnh phương án bán trú cho học sinh.

Theo nhà trường, trong thời gian hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh lựa chọn một trong hai phương án: Hoặc chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con từ sáng mang đến trường; hoặc đón con về nhà ăn trưa, nghỉ ngơi từ 10h30 và đưa con trở lại trường vào 13h30 để học buổi chiều.

Sáng nay 20/10, nhiều phụ huynh của Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đã quyết định cho con nghỉ học để phản đối cách làm của nhà trường.

Nhiều phụ huynh không đồng tình với cả hai phương án vì lo ngại vừa ảnh hưởng sức khỏe con em, vừa gây bất tiện cho việc đưa đón.

“Sao nhà trường lại đưa ra cách thức như thế này? Tự mang đồ ăn đi trong hộp kín để cả sáng ở ngoài không bảo quản lạnh thì làm sao đảm bảo? Các con sẽ ăn kiểu gì?”, một vị phụ huynh trăn trở.

Chia sẻ với VietNamNet, chị N., có con đang theo học lớp 1A, Trường Tiểu học Cự Khê, cho hay, sáng nay chị đã phải xin nghỉ làm để trông con nghỉ học ở nhà.

“Lớp có 57 học sinh nhưng tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm nói sáng nay chỉ khoảng 20 cháu đi học. Hơn 30 cháu nghỉ do bố mẹ không đưa đón ngày 4 lần được, hoặc không đồng tình cách cho con mang cơm đi từ sớm vì sợ để đồ ăn từ sáng đến trưa mà không bảo quản lạnh rồi hâm nóng lại lúc ăn. Một số gia đình vẫn cho con đi học đành mang cơm hộp đến nhưng tôi lo sợ lợi bất cập hại, nhỡ đồ ăn bị thiu, con nhỏ ăn lại đau bụng”, chị N. nói.

Chị N. cho hay, tuy vậy, lớp con mình vẫn chưa phải nghỉ nhiều nhất. Bởi có lớp trong trường chỉ khoảng 10 học sinh đi học.

Những suất cơm phụ huynh tự chuẩn bị cho con mang đến trường được đặt ở cuối lớp.

Chị M., một phụ huynh có con đang theo học lớp 4G cho biết sáng nay đã cho con nghỉ học để bày tỏ quan điểm với nhà trường. “Không chỉ mỗi nhà tôi, cả lớp con tôi gần như nghỉ hết”, chị M. nói.

Chị L.P, một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường Tiểu học Cự Khê chia sẻ tình hình tại trường đang rất căng thẳng. "Các phụ huynh bức xúc, đồng loạt kêu gọi nhau cho con em nghỉ học để gây sức ép, vì cho rằng nhà trường thờ ơ, thiếu trách nhiệm”, vị phụ huynh nói.

Dù VietNamNet liên hệ tới nhiều lần trong sáng 20/10, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê, không sẵn sàng cho việc cung cấp thông tin hay phản hồi vấn đề hàng loạt học sinh nghỉ học. Lý do vị hiệu trưởng đưa ra là “đang giải quyết công việc, chưa có thời gian”.

“Nếu hôm nay, nhà trường vẫn không có động thái phản hồi gì, chúng tôi sẽ tiếp tục cho con nghỉ học vào ngày mai", chị N, một phụ huynh khối 1 chia sẻ.

Trong thông báo gửi tới các phụ huynh ngày 19/10, nhà trường cho biết việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn bán trú mới sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Bình Minh, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định. Trong thời gian nhà trường và chính quyền hoàn thiện quy trình đấu thầu, phụ huynh có thể lựa chọn một trong hai phương án trường đưa ra để đảm bảo việc ăn và nghỉ trưa của học sinh.