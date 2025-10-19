Tại lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia với chủ đề “Những ánh sao hy vọng” được phát sóng tối 18/10, khán giả đã được gặp lại những gương mặt quán quân quen thuộc, thậm chí từng là thần tượng của các bạn trẻ. Có thể thấy, nhiều gương mặt đã thay đổi rất nhiều về diện mạo, song luôn giữ trong mình tinh thần "Olympia" đầy sôi nổi, nhiệt huyết.

Phan Minh Đức, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10.

Sau đăng quang Olympia, quán quân Olympia năm thứ 10 Phan Minh Đức tốt nghiệp ĐH Swinburne, Australia năm 2015 và quyết định trở về nước khởi nghiệp từ năm 2021. Từ đó đến nay anh là đồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me (Việt Nam).

“Lúc tôi quyết định về Việt Nam, tôi gần như đặt một ngôi sao hy vọng. Ở lại nước ngoài hay về là quyết định rất cá nhân, nhưng một khi đã quyết rồi, thì phải sống với nó”, Phan Minh Đức chia sẻ.

Hồ Đắc Thanh Chương, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16.

Hồ Đắc Thanh Chương, quán quân Olympia năm thứ 16, tốt nghiệp ĐH Swinburne, Australia vào năm 2022. Từ năm 2023 đến nay, anh làm việc tại Google Sydney (Australia). “Những kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở hồi phổ thông thường nhắm vào chiều sâu. Tức học môn học nào đó và ‘đào sâu’ rất kỹ. Đường lên đỉnh Olympia lại là một sân chơi rất khác, đòi hỏi chiều rộng. Khi đi làm ở những công ty lớn, ở những cấp độ thấp, cần chiều sâu nhưng khi càng lên cao lại cần tới chiều rộng. Chiều rộng ở đây chính là kiến thức, hiểu biết rộng và cũng là tinh thần của Đường lên đỉnh Olympia.

Hiện, khi tôi đang làm việc tại Google, trong một tập thể mà mình muốn thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ rất nhiều và mỗi cá nhân trong tập thể cần phải biết cách để hợp tác với nhau, biết cách để tối ưu hóa những nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Tính cạnh tranh, nếu có, thì câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa và làm sao để ngày mai tốt hơn bản thân mình của ngày hôm nay”, Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ.

Phan Mạnh Tân, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2.

Anh Phan Mạnh Tân, quán quân Olympia năm thứ 2 sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ công nghệ thông tin và được IBM - một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ tuyển dụng ngay sau khi ra trường. Hiện, anh Tân là kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. “Giờ đây mọi thứ thay đổi rất nhanh, những thứ mình học được ngày hôm qua thì có thể ngày mai không còn quan trọng nữa. Với việc các ngành công nghệ phát triển như vũ bão, khả năng quan trọng nhất hiện nay là khả năng học cái mới, thích ứng với các xu hướng mới”, anh Tân chia sẻ.

Phan Đăng Nhật Minh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17.

Phan Đăng Nhật Minh, quán quân Olympia năm thứ 17 chia sẻ: “Thế giới mà chúng ta đang sống trong thời điểm hiện tại là rất mở và ai cũng có thể tiếp cận với nhiều cơ hội để phát triển bản thân mình. Vì thế, các bạn trẻ đừng để bất cứ thứ gì cản bước mình tiếp cận với những ước mơ”.

Các quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng (năm thứ 20), Nguyễn Hoàng Khánh (năm thứ 21), Đặng Lê Nguyên Vũ (năm thứ 22), Lê Xuân Mạnh (năm thứ 23) và Võ Quang Phú Đức (năm thứ 24) hiện đang theo học tại ĐH Swinburne, Australia.

Các quán quân của Đường lên đỉnh Olympia các năm thứ 20 đến 24.

Không chỉ các quán quân, các cựu thí sinh của chương trình các năm cũng phát triển và đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Như chị Ngô Thị Minh Thùy, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2, hiện là phó giáo sư công tác tại Viện Nghiên cứu về ung thư Knight của ĐH Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.

Hay anh Đặng Việt Dũng, cựu thí sinh Olympia năm thứ 4, từng là Tổng Giám đốc Uber Việt Nam từ năm 2014-2018, từ năm 2019 đến nay là người sáng lập, CEO Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ Nano Việt Nam.

Hay anh Nguyễn Thanh Tùng, cựu thí sinh Olympia năm thứ nhất, hiện là giảng viên về Trí tuệ nhân tạo tại ĐH Texas A&M (Mỹ),...

Trải qua 25 năm với hơn 1.300 cuộc thi và hơn 3.500 thí sinh tham gia, Olympia đã trở thành một sân chơi tôn vinh trí tuệ Việt và trở thành gameshow lâu đời nhất của Đài Truyền hình Việt Nam.