Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Nhật Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh, hiện sống lang thang) về tội Trộm cắp tài sản.

Kịch bản "đại gia bất động sản" và bẫy tinh vi

Theo thông tin ban đầu, tháng 2 vừa qua, chị L.Th.D.O. (ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) đến công an phường Gò Vấp trình báo về việc bị một đối tượng tên Hùng lừa và trộm đi chiếc điện thoại Iphone 16.

Theo chị O., giữa tháng 1, chị quen người này trên ứng dụng Telegram. Người này xưng tên Hùng, là doanh nhân bất động sản. Sau thời gian trao đổi qua lại, ngày 2/2, chị O. đồng ý hẹn hò với Hùng tại một khách sạn ở phường Gò Vấp.

Đối tượng Trương Nhật Phương khi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Sau màn "tâm sự", Hùng đề nghị chị O. đi tắm. Tuy nhiên, khi chị vừa quay ra thì phát hiện Hùng đã biến mất, còn chiếc điện thoại của mình cũng không cánh mà bay.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Gò Vấp phối hợp cùng Công an TPHCM để điều tra truy xét. Qua trích xuất camera an ninh tại hiện trường và nhiều vị trí cùng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn là Trương Nhật Phương, từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Phương thường xuyên “cày game” tại một quán internet trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp, nhưng khi trinh sát tìm đến thì được biết đối tượng đã “bay” ra Hà Nội.

Nắm được thông tin Phương sẽ quay về, lực lượng trinh sát tổ chức theo dõi. Rạng sáng 12/2, khi Phương xuất hiện tại quán internet nói trên, đối tượng đã bị công an phục kích, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phương ban đầu quanh co, chối tội; nhưng trước các chứng cứ xác thực, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận. Quá trình đấu tranh, mở rộng điều tra cho thấy Phương là kẻ lừa tình, lừa tiền hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.

Hàng trăm “sugar baby” đã sập bẫy

Theo công an, Phương từng là học sinh trường chuyên, tốt nghiệp một trường đại học lớn tại TPHCM. Phương từng có vợ con, nhưng lại chọn cách sống bằng cách lừa đảo phụ nữ để có tiền "cày game".

Từ năm 2020, Phương bắt đầu nhắm vào phụ nữ để lừa tình, tiền. Năm 2022, Phương từng bị TAND quận 1 (cũ) xử phạt 27 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Chấp hành xong án phạt tù, Phương tiếp tục con đường cũ và cách thức lừa tình, tiền phụ nữ ngày càng tinh vi hơn.

Theo công an, đến nay thủ đoạn của Phương đã bị vạch trần. Đối tượng này sử dụng các ứng dụng Tinder, Bumble, Viber... đóng vai là người quản lý sự kiện hoặc doanh nhân thành đạt để tiếp cận, thông báo cần tuyển những cô gái trẻ, đặc biệt là sinh viên có ngoại hình.

Sau đó, Phương đưa các cô gái vào những nhóm chat do mình lập ra. Phương tạo hàng loạt tài khoản ảo để tương tác, dẫn dụ nạn nhân tham gia các gói dịch vụ làm “sugar baby” cho đại gia, với lời hứa nhận 40-50 triệu đồng sau vài lần gặp mặt. Thực chất, “đại gia” mà các cô gái được giới thiệu không ai khác chính là Phương.

Khi gặp mặt, Phương đóng vai người thiếu thốn tình cảm, đề nghị quay lại clip nhạy cảm. Vì tin tưởng, mong muốn duy trì quan hệ để nhận được số tiền lớn như hứa hẹn, nhiều nạn nhân đã đồng ý. Đây chính là "sợi dây" trói buộc khiến nhiều người không dám tố cáo sau khi bị mất tài sản.

Phương khai nhận, từ năm 2020 đến nay, đã liên hệ với khoảng 1.200 người và thực hiện hành vi với hàng trăm phụ nữ trên khắp cả nước. Khi bị bắt, công an thu giữ 7 điện thoại iPhone là tang vật của các vụ trộm trước đó chưa kịp tiêu thụ.

Do số lượng nạn nhân của Trương Nhật Phương rất lớn, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại của đối tượng này liên hệ ngay với Công an phường Gò Vấp qua số điện thoại: 0283.8942.596 hoặc 0913.833.339 (gặp điều tra viên Trần Việt Anh) để phối hợp mở rộng điều tra, xử lý đối tượng.