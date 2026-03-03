Tối 3/3, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá một ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật Bản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh cơ quan chức năng họp bàn lên kế hoạch phá án. Ảnh: N.B

Cụ thể, vào 16h ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, chung cư Mipec 122–124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: N.B.

Tại các địa điểm trên, cơ quan công an phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (3 người quốc tịch Trung Quốc, 4 người quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, Z.H. (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhóm này thông báo đã “nhặt được túi giấy tờ” của bị hại, đồng thời đưa ra thông tin giả về việc dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp, yêu cầu phối hợp “xác minh, điều tra” và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để “phục vụ điều tra”. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.

Tang vật của các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: N.B.

Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản và một số tiền mặt.