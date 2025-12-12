Ngày 12/12, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị (SN 1971; thường trú tại phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho).

Bị can Hoàng Bá Nghị. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 3/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và một số đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố 17 bị can.

Trong số này, 7 bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, trong đó có Hoàng Bá Nghị.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của VKSND tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) thực hiện tống đạt các quyết định, lệnh tố tụng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Bá Nghị.

Tuy nhiên, do Hoàng Bá Nghị đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và phối hợp phát hiện, bắt giữ bị can Nghị.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ: Yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời bảo đảm quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan đến vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Trường hợp bị can không ra trình diện hoặc đầu thú, bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị điều tra, truy tố, xét xử.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ điều tra viên Nguyễn Tuấn Việt (SĐT: 0916 561 618), Phòng 8 – Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.