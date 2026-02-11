Việc truy tặng được thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-CTN ngày 7/2 của Chủ tịch nước, nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến và thành tích của Trung tá Lao Hoàng Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, trưa 4/2, khi tổ tuần tra do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn phường Quan Triều, anh bị phương tiện vi phạm đâm trúng và hy sinh tại hiện trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường mong gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải nén đau thương, sớm vượt qua nỗi mất mát. Đồng thời, ông đề nghị Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để tạo sự răn đe mạnh mẽ đối với các hành vi coi thường pháp luật và tính mạng người thi hành công vụ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị liên quan quan tâm đặc biệt, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân Trung tá Lao Hoàng Hải; các cấp ủy, chính quyền các xã, phường và lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật.

Ông Trịnh Xuân Trường kêu gọi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực, noi gương tinh thần tận tụy, trách nhiệm của Trung tá Lao Hoàng Hải, quyết tâm giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã trao số tiền 1 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ quyên góp ủng hộ gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và sự sẻ chia sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình.