Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải ở Thái Nguyên, tối 4/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin về vị trí đặt chốt kiểm soát của tổ công tác.

Đại diện Cục CSGT cho biết, sau vụ tai nạn đã xuất hiện ý kiến cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của lực lượng CSGT chưa đúng quy định. Tuy nhiên, qua đối chiếu hiện trường và hình ảnh từ các clip ghi nhận, cơ quan chức năng xác định việc tổ chức kiểm soát tại điểm này là đúng quy định.

Theo đại diện Cục CSGT, hoạt động kiểm soát được thực hiện theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoạn đường đặt chốt thẳng, thông thoáng, không bị che khuất tầm nhìn; có dải phân cách cứng ở giữa, chia hai chiều lưu thông, mỗi chiều gồm hai làn xe.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên. Ảnh: CACC

Ngoài ra, đại diện Cục CSGT cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đỗ sát lề phải, phía sau có đặt hai chóp nón cảnh báo, hình thành khu vực thực thi công vụ. Tổ CSGT dừng phương tiện để kiểm soát sát lề phải, thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Theo đại diện Cục CSGT, clip từ camera hành trình của xe đi phía sau ô tô tải gây tai nạn cho thấy tuyến đường rộng, thông thoáng; việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định. Đồng thời, hình ảnh cũng thể hiện lái xe tải điều khiển phương tiện có kích thước lớn nhưng không kiểm soát tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không chấp hành việc xếp hàng khi lưu thông và thiếu quan sát khi chuyển hướng, dẫn đến mất an toàn giao thông và xảy ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 11h35 cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km 143+350 Quốc lộ 1B, đoạn qua phường Quan Triều.

Thời điểm này, ô tô tải biển kiểm soát 20C–211.XX do Trần Đức V. (sinh năm 2003, trú tại Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm, khiến Trung tá Lao Hoàng Hải và một người dân tử vong.