Chiều tối 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h35 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên do Trung tá Lao Hoàng Hải làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km 143+350 Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

Lúc này, ô tô tải biển kiểm soát 20C–211.76 do Trần Đức V. (SN 2003, trú tại tổ 34, phường Quan Triều) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến va chạm, khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh tại hiện trường...

Hiện trường vụ tai nạn khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Chiều 4/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) đã vào cuộc, làm việc và xử lý một số tài khoản mạng xã hội có hành vi đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ CSGT hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm; mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.