Sáng 13/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, truy tìm đối tượng có hành vi hành hung một nam thanh niên tại công viên Tuổi Trẻ Thủ đô.

Thông tin về vụ việc xuất hiện trên mạng xã hội. Ảnh: N.T

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin phản ánh vào khoảng 23h ngày 12/1, tại công viên Tuổi Trẻ Thủ đô, một nam thanh niên bất ngờ bị đối tượng lạ mặt tấn công.

Theo nội dung chia sẻ, giữa nạn nhân và người hành hung không có mối quan hệ quen biết hay mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bất ngờ ra tay, khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Hậu quả, nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng cùng những người chứng kiến sớm cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng công an làm rõ vụ việc, nhanh chóng đưa đối tượng gây án ra xử lý theo quy định.