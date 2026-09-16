Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra chiều 15/9 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, Hà Nội, khi trời mưa, đường trơn. Ba phương tiện gồm một xe Lexus, một ô tô con và xe khách 16 chỗ bị hư hỏng nặng, hai người bị thương được đưa đi cấp cứu.

(Nguồn video: OFFB)

Theo Cục CSGT, dữ liệu camera hành trình cho thấy trước khi xảy ra tai nạn, chiếc xe con hiệu Lexus LX 600 biển số 30L-268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên cao tốc, tại làn sát dải phân cách giữa đường, cản trở xe phía sau.

Cơ quan chức năng đánh giá vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã chuyển hồ sơ, tang vật, phương tiện liên quan cho Công an xã Phú Xuyên (Công an TP Hà Nội) thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT

Vi phạm nghiêm trọng quy tắc giao thông

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, đường cao tốc là loại đường có tốc độ lưu thông lớn, khoảng cách giữa các phương tiện và khả năng xử lý tình huống của tài xế phía sau bị giới hạn. Vì vậy, việc một xe bất ngờ dừng lại trên làn đường đang có phương tiện lưu thông như chiếc Lexus LX 600 trong vụ việc trên có thể tạo ra tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, khi xem xét trách nhiệm của tài xế trong vụ việc, trước hết cần xác định chính xác hành vi xảy ra, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn và hậu quả về người, tài sản.

Theo Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe trên cao tốc chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định. Nếu gặp sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, xe phải được đưa vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều và bật đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, người lái phải bật đèn khẩn cấp, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe ở khoảng cách tối thiểu 150m và nhanh chóng báo cho lực lượng CSGT hoặc đơn vị quản lý đường cao tốc.

Như vậy, nếu tài xế chủ động dừng xe giữa làn đường đang lưu thông mà không thuộc trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng, hành vi này có thể bị xác định là dừng xe, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

Theo khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định bị phạt từ 12-14 triệu đồng.

Mức phạt tương tự cũng áp dụng trong trường hợp xe gặp sự cố buộc phải dừng ở làn khẩn cấp nhưng không bật đèn khẩn cấp; hoặc buộc phải dừng trên một phần làn xe chạy nhưng không bật đèn khẩn cấp và không đặt biển cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m.

Với các lỗi dừng xe trái quy định trên cao tốc còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168.

Có dấu hiệu hình sự

Tuy nhiên, trong trường hợp như vụ Lexus ở trên, luật sư Thắng nhận định vụ việc không dừng ở mức phạt 12-14 triệu đồng mà có thể áp dụng mức phạt theo khoản 10 Điều 6 Nghị định 168 với mức phạt 20-22 triệu đồng với hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định gây tai nạn giao thông. Đồng thời, người vi phạm còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Chiếc Lexus trước đó có dấu hiệu lạng lách, đánh võng, chèn ép trước khi dừng lại. Đây là tình tiết sẽ được cơ quan chức năng làm rõ bằng camera hành trình, camera trên tuyến và các chứng cứ khác. Nghị định 168 quy định khá nghiêm khắc đối với hành vi này. Nếu hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông, khoản 13 Điều 6 nâng mức phạt lên 50-70 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng", luật sư Thắng nhận định.

Luật sư Dương Đức Thắng cho rằng, hành vi của tài xế chiếc Lexus hoàn toàn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Ảnh: Hoàng Hiệp

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nếu hậu quả đạt ngưỡng luật hình sự quy định, tài xế có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định này, người tham gia giao thông vi phạm quy định về an toàn giao thông và gây hậu quả thuộc các trường hợp luật định như làm chết người, gây thương tích nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Theo luật sư Dương Đức Thắng, việc áp dụng chế tài nào phải căn cứ vào kết quả xác minh cụ thể, trong đó đặc biệt quan trọng là mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của tài xế và hậu quả xảy ra. Cơ quan chức năng sẽ phải điều tra, chứng minh được hành vi vi phạm quy tắc an toàn giao thông và hậu quả do hành vi đó gây ra.

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