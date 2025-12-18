Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP) và bà Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, cựu Cục trưởng Cục ATTP) cùng nhiều cựu cán bộ, chuyên viên Cục ATTP bị truy tố về tội Nhận hối lộ; các bị can khác bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Cáo buộc cho rằng, Cục ATTP là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực ATTP. Từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị can là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Mục đích việc đưa, nhận hối lộ là để thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trong việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế.

Nghị định 15 mới ban hành có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm. Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục ATTP đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp Giấy tiếp nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục ATTP đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng/ hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Thống nhất việc nhận hối lộ

Theo cáo buộc, việc đưa, nhận tiền được các ông Nguyễn Thanh Phong cùng 2 cựu Cục phó là bị can Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn đồng ý chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Cục ATTP phân công Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông (Phòng Giám sát và Truyền thông) nhiệm vụ thẩm định, tham mưu việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt với các chuyên viên trong Phòng Giám sát và Truyền thông về cơ chế thu tiền để chuyển cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ. Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Bà Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Y tế

Phòng Giám sát và Truyền thông được phân công là đơn vị đầu mối thực hiện cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Để nhà máy được hoạt động, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, từ năm 2020-2024, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty Medi USD) đã thỏa thuận và đưa tiền cho Cao Văn Trung (cựu Trưởng Phòng Giám sát và Truyền thông) để Trung đưa hối lộ cho ông Phong, Long. Nhờ đó, hai nhà máy được tạo điều kiện xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại.

Trước khi GMP hết hạn, Mạnh tiếp tục đưa tiền nhờ Trung đưa cho ông Phong, Long sớm thẩm định lại, bỏ qua các sai phạm thiếu sót của nhà máy trong quá trình thẩm định, hậu kiểm để cấp GMP.

Ông Nguyễn Thanh Phong bị xác định đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bà Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỷ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh có hành vi đưa hối lộ 3,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Mạnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về các tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra tách chuyển tài liệu liên quan đến hành vi đưa hối lộ của Mạnh để tiếp tục điều tra, xử lý tổng thể các vi phạm của Mạnh trong cùng một vụ án.