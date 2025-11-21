Ngày 21/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quý Lý (60 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Lý và bà Nguyễn Thị D., bà Võ Thị Thu S. là hàng xóm, nhà sát cạnh nhau. Gia đình Lý đã buôn bán tạp hóa tại nhà khoảng 30 năm. Đến cuối năm 2023, bà S. và bà D. cũng mở tiệm tạp hóa.

Cho rằng hai bà phối hợp giành khách hàng của mình, giữa Lý và hai người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần lớn tiếng tranh cãi với nhau.

Bị cáo Nguyễn Quý Lý. Ảnh: HP

Khoảng 10h ngày 25/4/2024, Lý đang ngồi trước cửa nhà thì xảy ra lời qua, tiếng lại với bà S., khi bà S. đi từ nhà mình sang nhà bà D. Tức giận, Lý vào nhà lấy một thanh kim loại cạnh hình chữ nhật và một cây gỗ tròn đi bộ sang nhà bà D. để đánh hai người hàng xóm.

Khi đến nơi, Lý dùng cây gỗ đánh trúng vùng má bà D. làm bà gục ngã xuống sàn nhà. Thấy vậy, bà S. hoảng sợ đi lùi lại vào phòng phía sau trốn thì bị Lý đi theo và dùng cây gỗ đánh trúng đầu, gục ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, Lý tiếp tục cầm cây gỗ đánh nhiều lần vào vùng đầu bà S. rồi bỏ ra ngoài.

Khi đến gần vị trí bà D. đang nằm, Lý thấy bà D. đang nhìn mình nên tiến đến, tiếp tục dùng cây gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu của bà.

Phát hiện vụ việc, anh Dương Văn C. (đang gác tại vọng gác Trại tạm giam Chí Hòa) đã tri hô rồi chạy vào đơn vị để nhờ đồng đội ra ứng cứu. Lúc này người dân cũng vào can ngăn nên Lý bỏ về nhà.

Ngay sau đó, bà D. và bà S. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết luận giám định tỷ lệ thương tật của hai bà lần lượt là 26% và 24%.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.