Đội bóng thuộc giải hạng tư Fleetwood Town tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Arsenal 5-3 trên chấm penalty tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, sau khi hòa 1-1 trong 90 phút chính thức.
Nguồn ảnh: Carabao Cup, OneFootball, FTFC, SunSport
Kết quả bóng đá hôm nay 28/10/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Konsa và Gabriel thay nhau ghi bàn đem về chiến thắng 2-0 cho Arsenal trong cuộc chạm trán với Everton, ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Bàn gỡ 2-2 của Declan Rice lúc cuối trận đem về một điểm quý giá cho Arsenal, trong chuyến làm khách trên sân Bayern Munich ở Champions League.
Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Arsenal: Là đội duy nhất chưa thủng lưới ở Champions League, Arsenal sẽ chọn lối đá thực dụng trước Bayern Munich.
Siêu dự bị Madueke tỏa sáng với pha lập công duy nhất đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trên sân Nottingham Forest, thuộc vòng 7 Ngoại hạng Anh.