www_thesun_co_uk aaron loupalo bi fleetwood town 1118883957.jpg
Arsenal ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng Havertz vẫn đá chính từ đầu
HVqp7LmXIAIF7Dy.jpg
Fleetwood Town chơi chắc chắn và kỷ luật 
www_thesun_co_uk aaron loupalo bi fleetwood town 1118883957 (1).jpg
Bất ngờ xảy đến ở phút 21, Aaron Loupalo-Bi thoát xuống dứt điểm tung lưới Arsenal
www_thesun_co_uk aaron loupalo bi fleetwood town 1118884377.jpg
Niềm vui của tiền đạo chủ nhà
HVqld5fXsAAShWX.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Fleetwood Town
HVqs fgWIAACe5b.jpg
Ngay đầu hiệp hai, Gyokeres gỡ hòa cho Pháo thủ
viktor gyokeres arsenal celebrates scoring 1118891277_b8797f.jpg
Kiểu ăn mừng quen thuộc của tiền đạo Thụy Điển
HVq0iluW8AAYuKd.jpg
Phút 85, tài năng trẻ Max Dowman bị truất quyền thi đấu vì chơi xấu đối thủ
HVq1A73XQAAa4nt (1).jpg
90 phút chính thức khép lại với tỷ số hòa 1-1 và hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu
www_thesun_co_uk jay lynch fleetwood town celebrates 1118899838 (2).jpg
Ở loạt penalty cân não, thủ môn chủ nhà Lynch xuất sắc cản phá cú sút 11m của Buno Guimaraes
www_thesun_co_uk jay lynch fleetwood town celebrates 1118899838.jpg
Đội bóng hạng tư giành chiến thắng 5-3 nghẹt thở sau loạt "đấu súng"
HVq5_QmW4AAPvOe.jpg
HVq5MBEXQAENSdG.jpg
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Fleetwood Town
HVq3Pw_X0AARnRr.jpg
Đội bóng hạng tư tạo nên cơn địa chấn ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh

Nguồn ảnh: Carabao Cup, OneFootball, FTFC, SunSport