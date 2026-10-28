Arsenal thua sốc đội bóng 'bé hạt tiêu' ở cúp Liên đoàn Anh

Đội bóng thuộc giải hạng tư Fleetwood Town tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Arsenal 5-3 trên chấm penalty tại vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, sau khi hòa 1-1 trong 90 phút chính thức.