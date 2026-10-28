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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 5
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27/10 15:30
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Lâm Đồng 1-2 VPF CAND
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FPT Play
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27/10 17:00
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Khánh Hòa 0-1 Sài Gòn
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FPT Play
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Văn Hiến 1-1 Phú Thọ
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FPT Play
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27/10 18:00
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B.TP.HCM vs Cần Thơ
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FPT Play
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 4
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28/10 02:45
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Bradford 2-0 Peterborough
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28/10 03:00
|Fleetwood Town 1-1 Arsenal (pen 5-3)
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SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 9
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28/10 00:30
|Sassuolo 2-6 Lazio
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MyTV
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28/10 02:45
|AS Roma 4-3 Cagliari
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MyTV
|Torino 1-2 Como
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MyTV
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/16
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28/10 00:00
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Hamburg 1-3 E. Frankfurt
|RW Essen 1-2 RB Leipzig
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Grossaspach 2-4 Augsburg
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Bochum 2-0 Mainz
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28/10 02:45
|Dortmund 3-2 Werder Bremen
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M’gladbach 2-0 Karlsruher
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FC Koln 5-0 Union Berlin
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Elversberg 0-2 Darmstadt
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 8
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27/10 19:40
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Abha 0-1 Al Faisaly
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/10 17:00
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Daejeon 0-1 Vissel Kobe
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Johor DT 3-0 Port MTI FC
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Kyoto 5-2 Newcastle Jets
|Shanghai Port 2-3 CAHN
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27/10 19:15
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Beijing Guoan 2-2 Jeonbuk
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Ratchaburi 0-0 Kashiwa Reysol
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27/10 23:00
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Shabab Al Ahli Dubai 2-0 Esteghlal FC
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28/10 01:15
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Shamal 3-1 Al Hilal
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AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2026/27 – VÒNG BẢNG
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27/10 23:00
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Al Seeb 0-0 East Bengal
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28/10 01:15
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Al Shorta 1-1 Al Hussein
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