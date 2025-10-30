Ngày 28/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại ĐH Oxford. Tại đây, Tổng Bí thư đã có bài phát biểu chính sách ấn tượng trước đông đảo các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên của trường - chia sẻ tầm nhìn về đổi mới sáng tạo, tri thức và hợp tác quốc tế. Cũng trong dịp này, Tổng Bí thư đã có cuộc tiếp riêng với GS. Irene Tracey - Hiệu trưởng ĐH Oxford, cùng sự tham dự của các giáo sư, lãnh đạo ĐH Oxford, lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.

Tại buổi tiếp, GS. Irene Tracey cho biết, mối quan hệ hợp tác của ĐH Oxford với Việt Nam trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nhà trường. Sự đa dạng này thể hiện sức mạnh và chiều sâu trong hợp tác song phương, và Oxford tự hào được cùng triển khai những sáng kiến nhằm giải quyết những thách thức cấp bách của thời đại.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ĐH Oxford hợp tác với Vietjet trong dự án do GS. Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero, dẫn dắt, tập trung vào nghiên cứu Nhiên liệu Cân bằng Địa chất (Geological Balance Fuel - GBF) - loại nhiên liệu hàng không được bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài lượng CO₂ trong các tầng địa chất sâu. Kết quả ban đầu cho thấy GBF có thể mở ra lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Dự án này, phối hợp cùng Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) có khả năng định hình lại tương lai của giao thông bền vững, không chỉ ở Việt Nam mà còn khắp toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và GS. Irene Tracey - Hiệu trưởng ĐH Oxford chứng kiến TS. Nguyễn Thị Phương Thảo (bìa trái) cùng TS. Nick Leimu-Brown - Hiệu trưởng ĐH Linacre, Oxford (bìa phải) trao thoả thuận Chương trình Học bổng Tiên phong Oxford

Hiệu trưởng ĐH Oxford, GS. Irene Tracey tự hào nói với Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao Việt Nam về Quỹ Học bổng Tiên phong (Pioneer Scholarship Fund) do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đồng sáng lập cùng ĐH Oxford.

Với tổng giá trị tài trợ ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp và 4,13 triệu bảng Anh do ĐH Oxford đồng tài trợ, Quỹ Học bổng Tiên phong sẽ trao cơ hội học tập và nghiên cứu lâu dài cho các học viên sau đại học xuất sắc, đặc biệt là từ Việt Nam. Đến nay, 700.000 bảng Anh đã được giải ngân, tài trợ học bổng cho 11 học viên ưu tú đang theo học tại Oxford ở các lĩnh vực Giáo dục, Hóa học, Y học lâm sàng, Y học hệ gen và Quản trị kinh doanh (MBA), Y học hệ gen.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại sự kiện

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu: “Tôi luôn xem những chương trình này không chỉ là hợp tác học thuật, mà là những cây cầu tri thức và lòng nhân ái, kết nối Việt Nam với một trong những trung tâm học thuật hàng đầu thế giới. Thế giới hôm nay đang thay đổi rất nhanh. Nhưng văn hoá, tri thức và lòng nhân ái sẽ mãi kết nối con người, hướng tới một thế giới bình an và tốt đẹp hơn. Tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng ĐH Oxford, vun đắp thêm nhiều cơ hội học tập, kết nối, sáng tạo và cống hiến - để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa giữa Việt Nam, Vương quốc Anh trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước và rộng hơn là cả cộng đồng quốc tế”.

(Nguồn: Vietjet)