Công an huyện dừng hoạt động

Nghị định 02/2025 có hiệu lực từ hôm nay quy định hệ thống công an địa phương còn 2 cấp gồm tỉnh và xã. Kể từ ngày 1/3, tổng cộng 694 cơ quan công an cấp huyện cùng gần 6.000 đội nghiệp vụ trực thuộc dừng hoạt động.

Từ năm 2008 đến nay, qua 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công an đã cắt giảm cấp Tổng Cục, 82 đơn vị cấp Cục, gần 1.900 đơn vị cấp phòng, 694 công an cấp huyện...

Ngày 28/2, tại họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, việc tổ chức công an hai cấp xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ mới, từ việc chuyển đổi trạng thái làm việc, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Điều này cũng xuất phát từ thực tiễn công an xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, giải quyết nhiều thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra chính sách này còn thể hiện sự quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Cấp đổi giấy phép lái xe tại công an xã

Một trong những chính sách nổi bật cũng liên quan đến ngành công an là từ hôm nay, ngành công an bắt đầu tiếp nhận việc cấp, đổi bằng lái xe. Người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại bằng lái xe sẽ thực hiện theo 2 cách: Trực tiếp và trực tuyến.

Khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp thì người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố.

Mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe người dân sẽ phải nộp phí 135.000 đồng (thực hiện theo thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

Ảnh: Tuấn Kiệt

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: Đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe; Giấy khám sức khỏe trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1; Giấy phép lái xe; Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của Căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn sử dụng nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Người dân được nhận kết quả sau 5 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông sau 3 ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bộ Công an đảm nhận cấp phiếu lý lịch tư pháp

Cũng từ 1/3, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp, bắt đầu thực hiện từ 1/3.

Phiếu lý lý lịch tư pháp là công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự.

Lý lịch tư pháp cũng phát huy vai trò là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhân sự, quản lý xã hội. Công tác cấp Phiếu LLTP cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức, với thủ tục ngày được cải cách, đơn giản và thuận tiện hơn với hơn 8 triệu Phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Ngoài lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp, từ 1/3 Bộ Công an cũng tiếp nhận các nhóm nhiệm vụ khác từ các bộ ngành như: Bảo đảm an ninh hàng không; an toàn thông tin mạng; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Phân cấp, phân quyền cho Chính phủ và địa phương

Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 có hiệu lực từ hôm nay.

Luật xác định rõ vai trò của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, cơ quan thực hiện quyền hành pháp, bảo đảm cho Chính phủ chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành và thống nhất quản lý nền hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Họp báo công bố các luật có hiệu lực từ 1/3. Ảnh: Trọng Quỳnh

Trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân, Thủ tướng có quyền quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách khác với quy định hiện hành và báo cáo cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thực hiện các giải pháp khác với quy định của luật, nghị quyết, pháp lệnh hiện hành nhằm huy động nguồn lực triển khai các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, sau đó báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Luật cũng đã làm rõ thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu Bộ và với tư cách là thành viên Chính phủ; làm rõ mối quan hệ giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương thông qua các nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền, bảo đảm bám sát phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Miễn thị thực cho công dân 3 nước

Nghị quyết số 11 của Chính phủ quy định, miễn thị thực cho công dân các nước: Ba Lan, Séc, Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện từ 1/3 đến hết 31/12/2025 theo khuôn khổ Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025.