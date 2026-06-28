Thông tư 82/2026/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định chi tiết về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, áp dụng tại các cơ sở giam giữ thuộc Quân đội nhân dân.

Thông tư này thay thế Thông tư số 182/2019/TT-BQP ngày 4/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.

Theo Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Thông tư mới của Bộ Quốc phòng có nhiều nội dung mới đáng chú ý, đặc biệt là các quy định mới phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ, tiết kiệm thời gian, chi phí thăm gặp, tăng khẩu phần ăn cho phạm nhân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân, tạo điều kiện cho phạm nhân phấn đấu cải tạo để sớm được hoàn lương, trở về làm công dân tốt.

Nội dung bổ sung hình thức liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh (video call) là điểm mới đáng chú ý. Hình thức này giúp cho người nhà phạm nhân có thể liên hệ trực tiếp với phạm nhân mà không cần phải di chuyển quãng đường rất xa để thăm gặp.

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, việc sử dụng các thiết bị điện tử có tích hợp âm thanh, hình ảnh để kết nối là cách vận dụng hiệu quả những thành tựu của khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Những cuộc gặp như vậy là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cả phạm nhân và thân nhân, tiếp thêm động lực để phạm nhân cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Nếu như trước đây, Thông tư 182/2019 chỉ quy định phạm nhân được liên lạc với thân nhân bằng điện thoại thì Thông tư 82/2026 bổ sung hình thức “kết nối hình ảnh, âm thanh” thông qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ảnh minh họa

Theo quy định, mỗi phạm nhân được thực hiện tối đa một cuộc gọi/tháng, thời lượng không quá 10 phút. Đây là điểm mới đáng chú ý, được nhiều phạm nhân và người thân mong đợi, dự kiến sớm được triển khai trong thời gian tới.

Để quản lý cuộc gọi video, tránh những tiêu cực có thể phát sinh, Thông tư 82 quy định chi tiết: Phạm nhân phải đăng ký trước thông tin liên lạc; Cán bộ giám sát toàn bộ quá trình liên lạc; Người thân phải xác thực danh tính khi kết nối hình ảnh, âm thanh; Cuộc gọi có thể bị dừng nếu nội dung vi phạm nội quy cơ sở giam giữ.

Phạm nhân cải tạo tốt được kéo dài thời gian gặp bạn đời

Thông tư 82 cũng quy định phạm nhân được gặp riêng vợ hoặc chồng tại "buồng hạnh phúc". Dù không phải quy định mới, thông tư đã mở rộng thời gian gặp, tạo điều kiện để vợ chồng duy trì tình cảm gia đình, tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho phạm nhân cải tạo tốt hơn, sớm trở về tái hòa nhập xã hội.

Thông tư mới cụ thể hóa điều kiện được kéo dài thời gian gặp vợ, chồng ở phòng riêng, gắn với kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Thời gian gặp không quá 3 giờ.

Ngoài ra, có thể kể đến một số nội dung mới của thông tư này như ngoài số lần liên lạc thông thường, phạm nhân được: Liên lạc thêm khi được khen thưởng; Liên lạc thêm trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống cấp bách.

Thuận lợi hơn trong việc gửi lưu ký

Thông tư 82 dành riêng một chương quy định việc: Quản lý tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, tài sản có giá trị của phạm nhân; Chuyển giao tiền lưu ký khi chuyển trại; Xử lý tiền và tài sản khi phạm nhân chết; Hỗ trợ vật chất giữa các phạm nhân trong phạm vi cho phép.

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, đây là nội dung được quy định đầy đủ và chi tiết hơn so với Thông tư 182/2019. Trước đây việc thăm gặp, gửi đồ, gửi quà, gửi tiền lưu ký của thân nhân phạm nhân rất khó khăn khi có những người đi cả 100km mới có thể gửi quà, gửi tiền lưu ký hoặc thăm gặp.

Tuy nhiên, với những quy định mới này, thân nhân sẽ bớt vất vả hơn khi có thể gửi tiền cho phạm nhân qua đường bưu chính, ngân hàng.

Theo Tiến sĩ Cường, chính sách hình sự và chính sách thi hành án hình sự đều thể hiện nội dung là nhân văn, hướng thiện, chú trọng các giải pháp phòng ngừa. Với sự phát triển kinh tế xã hội thì đời sống vật chất, tinh thần của người chấp hành hình phạt tù cũng ngày càng được cải thiện cùng với sự phát triển chung của xã hội.