Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 81/2026 quy định về định mức và loại quà người thân thích của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được phép gửi; danh mục hàng hóa, giá bán trong căng tin và việc cấp phát báo cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại cơ sở giam giữ trong Quân đội nhân dân.

Thông tư mới quy định, với quà là tiền Việt Nam thì cơ sở giam giữ có thể mở tài khoản và ứng dụng mã quét QR. Người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam khi đến thăm gặp, gửi quà có thể gửi tiền cho người bị tạm giữ, tạm giam bằng hình thức chuyển tiền mặt trực tiếp hoặc quét mã QR để chuyển khoản.

Cán bộ tiếp nhận phải cập nhật số tiền vào sổ tiếp nhận tiền, ghi rõ số tiền gửi, thời gian gửi, họ tên người nhận và người gửi, các thành phần ký xác nhận vào sổ gửi tiền.

Người thân thích của người bị tạm giữ, tạm giam gửi tiền qua dịch vụ bưu chính thì cơ sở giam giữ cử người đến bưu điện hoặc bưu cục nhận, thông báo cho người bị tạm giữ, tạm giam và lưu ký theo quy định.

Một buổi giáo dục chính trị cho phạm nhân tại Trại tạm giam Quân khu 5. Ảnh: Báo QĐND

Người bị tạm giữ, tạm giam là người nước ngoài được nhận tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ và được quy đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm cơ sở giam giữ tiếp nhận, giao dịch.

Thủ tục nhận quà là tiền do Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoặc chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi người bị tạm giữ, tạm giam cư trú trước khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cho, tặng nhân các ngày lễ, tết được thực hiện theo quy định vào thời điểm cho, tặng. Cơ sở giam giữ cử cán bộ tiếp nhận, thông báo cho người bị tạm giữ, tạm giam biết và lưu ký theo quy định.

Với quà là đồ ăn, đồ uống, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu thì người thân thích khi đến thăm gặp, gửi quà cho người bị tạm giữ, tạm giam theo giờ làm việc của cơ sở giam giữ.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra kỹ quà do người thân thích gửi để phát hiện loại bỏ hoặc trả lại cho người thân thích những đồ vật không đúng quy định và những đồ vật thuộc danh mục cấm, vào số theo biểu mẫu, ghi rõ số lượng, loại quà theo quy định; người thân thích, cán bộ tiếp nhận ký vào số gửi quà.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ tiếp nhận chuyển quà kèm theo số gửi quà giao cho cán bộ quản giáo để kiểm tra trước khi đưa vào buồng giam giao cho người bị tạm giữ, tạm giam kiểm đếm, nhận ký sổ tiếp nhận.

Trường hợp quà gửi cho người bị tạm giữ, tạm giam là thuốc bổ, thuốc chữa bệnh thì cơ sở giam giữ tiếp nhận khi có đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Theo đề nghị của cán bộ y tế, Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc nhận thuốc phòng bệnh, thiết bị điện tử dùng trong y tế để đảm bảo sức khỏe cho người bị tạm giữ, tạm giam như máy trợ thính, máy trợ tim và các loại máy phụ trợ, dụng cụ y tế khác (nếu có) và được quản lý sử dụng theo quy định.

Định mức, trọng lượng quà phạm nhân được nhận

Người bị tạm giữ được nhận quà do người thân thích gửi không quá 1 lần trong thời gian tạm giữ, 1 lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được nhận quà do người thân thích gửi không quá 3 lần trong 1 tháng.

Loại quà mà người thân thích được gửi cho người bị tạm giữ, tạm giam gồm: tiền, quà, đồ ăn đã qua chế biến và sử dụng được ngay, đồ uống, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, thuốc bổ, thuốc chữa bệnh, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm.

Trọng lượng quà mỗi lần gửi không quá 3kg. Quà là đồ ăn, đồ uống được tính theo giá trị tiền Việt Nam nhưng không vượt quá 10 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường của người bị tạm giữ, tạm giam.

Cơ sở giam giữ phối hợp với chính quyền địa phương hoặc tổ chức tín dụng nhận, chuyển quà nhân ngày lễ lớn mà Đảng, Nhà nước quyết định chi cho công dân Việt Nam theo quy định.

Người thân thích đến làm thủ tục gửi quà cho người bị tạm giữ, tạm giam phải có tên trong sổ thăm gặp và có một trong những loại giấy tờ sau: thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy tờ chứng minh là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên nếu thuộc lực lượng vũ trang hoặc được xác nhận qua tài khoản VnelD.

Trường hợp người đến gửi quà chưa có sổ thăm gặp hoặc không có tên trong sổ thăm gặp thì phải có đơn đề nghị có dán ảnh, được UBND hoặc Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập xác nhận, đóng dấu vào đơn và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

Để bảo đảm an toàn cơ sở giam giữ và vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở giam giữ khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người thân thích mua quà gửi cho người bị tạm giữ, tạm giam tại căng tin của cơ sở giam giữ.