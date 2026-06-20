Tăng trọng lượng quà là đồ vật cho phạm nhân

Thông tư quy định phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp người thân thích, gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng khi thuộc một số trường hợp.

Cụ thể, khi phạm nhân có ít nhất 1 quý liền kề thời điểm gặp được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc do yêu cầu của công tác giáo dục cải tạo thì có thể được kéo dài thời gian gặp tại nhà gặp phạm nhân hoặc được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng nhưng không quá 3 giờ.

Trường hợp khác là phạm nhân có ít nhất 2 quý liền kề thời điểm gặp người thân thích được xếp loại tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp người thân thích được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt hoặc được khen thưởng thì có thể được gặp vợ hoặc chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ.

Mỗi lần phạm nhân lập công hoặc được khen thưởng bằng hình thức "tăng số lần gặp người thân thích” thì được gặp người thân thích thêm 1 lần trong 1 tháng.

Nhưng nếu phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân bị xử lý kỷ luật thì 2 tháng được gặp người thân thích 1 lần, mỗi lần không quá 1 giờ cho đến khi được công nhận đã tiến bộ theo quy định. Phạm nhân đang bị giam tại buồng kỷ luật không được gặp người thân thích.

Thông tư dành riêng một chương quy định về việc phạm nhân nhận quà; nhận, gửi thư; liên lạc với người thân.

Phạm nhân khi gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác được nhận quà là đồ vật tối đa không quá 5kg trong một lần gặp. Mỗi tháng phạm nhân được nhận đồ vật gửi qua đường bưu chính 2 lần, mỗi lần không quá 3kg, nếu gửi 1 lần thì không quá 6kg. Như vậy, so với quy định tại Thông tư 182/2019, trọng lượng đồ vật đã được nâng lên từ không quá 3kg lên không quá 5kg.

Trường hợp phạm nhân từ chối nhận quà thì lập biên bản và trả lại cho người gửi, nếu người gửi không nhận lại thì tổ chức tiêu hủy hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Đồ vật của phạm nhân phải được kiểm tra kỹ trước khi đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân, trường hợp phát hiện đồ vật cấm phải xử lý theo quy định.

Mỗi lần phạm nhân được khen thưởng theo hình thức "tăng số lần được nhận quà” thì được nhận quà là đồ vật thêm 1 lần không quá 5kg.

Tuy nhiên nếu phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng hoặc đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc nhận quà trong một thời gian nhưng không quá 3 tháng.

Tăng số lần liên lạc với người thân nếu được khen thưởng

Thông tư mới của Bộ Quốc phòng quy định, phạm nhân được nhận, gửi thư qua dịch vụ bưu chính theo quy định. Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân phải chỉ đạo kiểm tra, kiểm duyệt thư phạm nhân gửi và nhận, nếu xét thấy nội dung không phù hợp với công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân thì lập biên bản thu giữ.

Phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân được bố trí giam giữ riêng hoặc đang bị thi hành kỷ luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể hạn chế việc phạm nhân nhận, gửi thư nhưng không quá 3 tháng.

Đáng chú ý, phạm nhân được liên lạc điện thoại hoặc kết nối hình ảnh, âm thanh trong nước với người thân thích theo Luật Thi hành án hình sự.

Cơ sở giam giữ phối hợp với cơ quan bưu chính viễn thông địa phương lắp đặt máy điện thoại cố định có dây hoặc không dây và tổ chức cho phạm nhân liên lạc điện thoại với người thân thích mỗi tháng 1 lần, mỗi lần không quá 10 phút và không quá 3 số điện thoại.

Cước phí được tính theo giá của cơ quan bưu chính viễn thông, do phạm nhân chi trả từ tiền lưu ký theo hình thức ký sổ hoặc các nguồn tương trợ khác nhưng phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân.

Với liên lạc có hình ảnh, âm thanh (video call), cơ sở giam giữ được trang bị hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Quốc phòng quản lý theo hình thức kết nối qua mạng Internet để tổ chức cho phạm nhân liên lạc có hình ảnh, âm thanh khi đủ điều kiện theo quy định.

Phạm nhân phải đăng ký thông tin, số điện thoại liên lạc của người thân. Khi kết nối để liên lạc, người thân phải khai báo đầy đủ thông tin phục vụ việc xác định danh tính, mối quan hệ với phạm nhân và thời gian dự kiến liên lạc.

Việc liên lạc giữa phạm nhân và người thân thích được thực hiện không quá 1 lần trong 1 tháng, thời lượng mỗi lần không quá 10 phút, chi phí liên lạc theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức "tăng số lần được liên lạc với người thân thích" thì được liên lạc bằng điện thoại hoặc liên lạc hình ảnh, âm thanh thêm 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.