3 thay đổi đáng chú ý khi xử phạt vi phạm đất đai từ 31/8

Nghị định 281/2026 có hiệu lực từ ngày 31/8 bổ sung nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Một điểm mới đáng chú ý là quy định về xử phạt hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Theo quy định trước đây, hành vi không đăng ký biến động đất đai trong các trường hợp bắt buộc sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ ngày 31/8, Nghị định 281/2026 bổ sung trường hợp ngoại lệ. Theo đó, không áp dụng mức phạt đối với trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai.

Một nội dung đáng chú ý khác được bổ sung tại Điều 3a Nghị định 123/2024. Theo khoản 2 Điều 3a, trường hợp vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.

Từ 1/9, mỗi thửa đất có mã riêng 12 số, tra cứu được trên VneID

Nghị định 326/2026 của Chính phủ quy định về định danh địa điểm có hiệu lực từ 1/9. Một trong những nội dung đáng chú ý là thiết lập Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm, trong đó thửa đất là một đối tượng được định danh.

Theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 326/2026, đối tượng được định danh địa điểm gồm thửa đất, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh và các cấu trúc vật lý, đối tượng khác được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Trong danh mục các đối tượng được định danh tại Phụ lục, thửa đất là đối tượng thứ 71, có mã đối tượng LA01.

Từ ngày 1/9/2026, mỗi thửa đất được gắn một mã định danh riêng gồm 12 chữ số. Ảnh: Hồng Khanh

Theo quy định mới, mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số, do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.

Một điểm cần lưu ý là Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9 nhưng không đồng nghĩa tất cả thửa đất trên cả nước sẽ đồng loạt được cấp mã định danh ngay trong ngày này.

Thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định mới

Nghị định số 252/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 21 Nghị định số 252/2026 quy định: Thời hạn nộp thuế lần đầu chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10.

Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31/3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Xây nhà ở riêng lẻ không phép bị phạt 80 triệu đồng, trường hợp nào phải phá dỡ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/8/2026. Trong đó, Điều 25 quy định mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng của chủ đầu tư.

Theo quy định mới, hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp pháp luật yêu cầu phải có giấy phép sẽ bị xử phạt theo từng loại công trình.

Xây nhà không phép có thể bị phạt tới 80 triệu đồng. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Cụ thể, trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ bị phạt từ 60-80 triệu đồng, trừ những trường hợp được quy định riêng.

Mức phạt từ 80-100 triệu đồng áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ trong khu vực bảo vệ I của di tích, khu vực di sản thế giới, khu vực bảo vệ II của di tích, vùng đệm của khu vực di sản thế giới và đối với công trình xây dựng khác.

Cận cảnh biệt thự lộng lẫy được 'thần đèn' di dời để làm đường đi sân bay Gia Bình

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 3/9, tại tổ dân phố Lẽ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, một căn biệt thự có kiến trúc bề thế đang được chuẩn bị di dời nguyên khối khỏi vị trí hiện tại.

Công trình được xây dựng kiên cố, bề thế, với diện tích hàng trăm mét vuông và sở hữu 3 mặt tiền. Thay vì tháo dỡ để bàn giao mặt bằng, chủ nhà lựa chọn phương án thuê đơn vị chuyên di dời công trình, thường được gọi là “thần đèn”, để đưa toàn bộ căn biệt thự đến vị trí mới.

Theo đó, căn biệt thự sẽ được di chuyển khoảng 200m. Phương án này nhằm giữ lại công trình thay vì tháo dỡ, đồng thời đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Tại hiện trường, căn biệt thự đã được kích nâng khỏi nền móng. Đơn vị thực hiện đang thi công đường di chuyển và phần móng tại vị trí mới, chuẩn bị cho việc đưa toàn bộ công trình sang vị trí cách nơi cũ khoảng 200m.