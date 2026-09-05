Một công dân phản ánh, gia đình đang thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (tặng cho/chuyển nhượng) đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) từ năm 2007.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ, cơ quan chuyên môn yêu cầu xác định lại diện tích đất ở. Lý do được đưa ra là hồ sơ địa chính qua các thời kỳ có sự khác nhau và cho rằng diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận được cấp năm 2007 có thể chưa phù hợp với hồ sơ lưu trữ.

Từ tình huống này, công dân đặt vấn đề: Nếu giấy chứng nhận đã được cấp hợp pháp và hiện vẫn còn hiệu lực thì cơ quan đăng ký đất đai có được yêu cầu xác định lại diện tích đất ở đã ghi trên sổ đỏ để làm căn cứ giải quyết thủ tục đăng ký biến động hay không?

Trường hợp cơ quan nhà nước cho rằng giấy chứng nhận cấp năm 2007 có sai sót thì có phải thực hiện thủ tục thu hồi, hủy bỏ hoặc đính chính giấy chứng nhận theo trình tự, thủ tục của Luật Đất đai năm 2024 trước khi giải quyết hồ sơ cho người dân?

Trong thời gian chưa có quyết định thu hồi hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc giấy chứng nhận không hợp pháp, cơ quan đăng ký đất đai có phải công nhận các thông tin về diện tích, loại đất đã ghi trên giấy chứng nhận để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân?

Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp giấy chứng nhận được cấp không đúng diện tích đất, không đúng mục đích sử dụng đất, cùng các trường hợp khác theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh liên quan đến việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân có đúng quy định pháp luật tại thời điểm cấp hay không.

Do không có đầy đủ các thông tin, hồ sơ và tài liệu kèm theo nên Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể đối với trường hợp này.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn một số quy định của pháp luật đất đai để người dân nghiên cứu và đối chiếu.

Cụ thể, tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai quy định Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp, trong đó có trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất, không đúng mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, tại điểm c khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai quy định, khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã (do giấy chứng nhận bị thu hồi là giấy chứng nhận cấp lần đầu) để kiểm tra hồ sơ, xác định lại thông tin về diện tích đất, mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Trên cơ sở đó trình cơ quan, người có thẩm quyền cấp mới giấy chứng nhận.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.