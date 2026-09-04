Sổ đỏ được cấp năm 2023 của công dân thể hiện trên sơ đồ thửa đất có đường giao thông đi ngang qua. Tuy nhiên, khi xin cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất của thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thì thửa đất không còn tuyến đường này.

Người dân đặt câu hỏi, trong trường hợp quy hoạch thay đổi, có được xin cấp mới sổ đỏ để cập nhật lại sơ đồ thửa đất theo quy hoạch mới hay không và cần những giấy tờ gì?

Theo Luật Đất đai, đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận mà có thay đổi, trong đó có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Do không có đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể trường hợp của công dân.

Tuy nhiên, Bộ dẫn một số quy định của pháp luật đất đai để người dân tham khảo.

Theo khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận mà có thay đổi, trong đó có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 23 Nghị định 101/2024 của Chính phủ quy định: Trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu thì được cấp mới giấy chứng nhận.

Từ đó, Bộ cho biết, trường hợp chỉ giới, mốc giới quy hoạch hoặc chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm ghi chú loại chỉ giới, mốc giới trên sơ đồ thửa đất của giấy chứng nhận có thay đổi thì thuộc trường hợp đăng ký biến động.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động thì được cấp mới giấy chứng nhận theo quy định.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, Bộ cho biết được áp dụng theo quy định do UBND cấp tỉnh ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết.