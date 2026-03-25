Chủ quan do nghĩ mệt mỏi do công việc

Anh N.H.H.H (sinh năm 1995) đến Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM khám vì mệt mỏi kéo dài, thường xuyên chóng mặt và rối loạn đi tiểu. Anh H. cho rằng nguyên nhân là do làm việc quá sức và áp lực công việc. Anh cảm thấy bạn bè xung quanh cũng giống mình, mệt do cuộc sống chứ không phải bệnh tật.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu lại cho thấy tình trạng thiếu máu nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ định nội soi đại trực tràng tiếp tục phát hiện một khối u dạng vòng nhẫn đang chảy máu âm ỉ. Kết luận giải phẫu bệnh khiến anh H. bàng hoàng với hai chữ ung thư.

Trường hợp chị P.V.P.U. (34 tuổi) cũng tương tự. Khi thấy vợ xanh xao bất thường, chồng chị đã đưa đi khám. Trước đó, bản thân chị chỉ thỉnh thoảng cảm thấy đau bụng nhẹ thoáng qua rồi hết nên nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường, do stress. Tuy nhiên, kết quả thăm khám ban đầu lại cho thấy chị bị thiếu máu nặng. Ngay sau đó, bác sĩ chỉ định nội soi đại tràng và phát hiện một khối u lớn, bề mặt loét, rất dễ chảy máu. Kết quả mô bệnh học khiến cả hai vợ chồng sững sờ: Ung thư đại trực tràng.

Hình ảnh nội soi ung thư. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành - Phó khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115, thực tế cho thấy ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa và diễn tiến rất âm thầm.

Tại khoa Nội tiêu hóa, bác sĩ ghi nhận ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ, đặc biệt trong độ tuổi 27-35, được chẩn đoán ung thư ở giai đoạn muộn. Điểm chung của họ là thường chủ quan với các biểu hiện ban đầu, cho rằng đó chỉ là hệ quả của stress, thiếu ngủ hoặc chế độ sinh hoạt không điều độ. Họ nghĩ rằng ung thư các triệu chứng phải rầm rộ như đau bụng dữ dội, gây sụt cân. Chính sự chủ quan này đã khiến “thời gian vàng” để phát hiện và điều trị bệnh bị bỏ lỡ.

Vì sao ung thư đại tràng gây mệt mỏi?

Bác sĩ Thành cho biết, những dấu hiệu quan trọng nhưng dễ bị bỏ qua là tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Sắt là thành phần thiết yếu để tạo hồng cầu, giúp vận chuyển oxy nuôi cơ thể. Khi thiếu sắt, người bệnh sẽ cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, hụt hơi và da xanh xao. Điều đáng nói là ở nhiều bệnh nhân trẻ, nguyên nhân thiếu sắt không phải do ăn uống kém mà đến từ việc mất máu kéo dài trong đường tiêu hóa.

Các khối u ở đại tràng, đặc biệt là đại tràng phải, thường không gây tắc ruột ngay mà có xu hướng loét và chảy máu rỉ rả. Lượng máu mất đi mỗi ngày rất nhỏ, không thể nhận biết bằng mắt thường vì lẫn trong phân. Tình trạng này kéo dài qua nhiều tháng khiến cơ thể dần cạn kiệt lượng sắt dự trữ, dẫn đến thiếu máu nặng. Đến khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng rõ rệt, người bệnh đi khám, khối u thường đã phát triển lớn, thậm chí xâm lấn hoặc di căn.

Người trẻ mắc ung thư đại tràng tăng lên là do lối sống như chế độ ăn nghèo chất xơ, ít rau xanh, trong khi lại tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, thịt đỏ, đồ nướng cháy… có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc đại tràng. Bên cạnh đó, lối sống ít vận động, ngồi làm việc trong thời gian dài, căng thẳng kéo dài và thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng cần được lưu ý, đặc biệt ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh lý này.

Bác sĩ Thành khuyến cáo rằng người trẻ không nên xem nhẹ những thay đổi bất thường của cơ thể. Khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, chóng mặt, đau bụng âm ỉ hoặc thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón xen lẫn tiêu chảy, phân nhỏ dẹt…), cần đi khám sớm để được đánh giá.

Sàng lọc ung thư đại trực tràng có thể thực hiện nội soi. Đây là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm ung thư cũng như các tổn thương như polyp.

Loại ung thư đứng đầu số ca mắc ở Việt Nam, di căn nhanh Ung thư vú đang trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa.

Ngứa kéo dài, vàng da, đi khám phát hiện mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư Một bệnh nhân 59 tuổi đi khám vì ngứa kéo dài kèm vàng da đã bất ngờ được phát hiện mắc đồng thời hai bệnh ung thư: ung thư đại tràng phải và ung thư đường mật trong gan.