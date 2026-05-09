Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Định Công (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 1h cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân về việc một cô gái bất ngờ nhảy xuống sông Tô Lịch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng cùng Công an phường Định Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 2h cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt thi thể cô gái lên bờ. Nạn nhân được xác định là chị T.V.

"Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết phục vụ công tác điều tra”, vị lãnh đạo thông tin.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.