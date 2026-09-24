Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân tương ứng với trạng thái khóa, mở khóa của căn cước điện tử.

Ngoài ra, tài khoản cũng bị hệ thống tự động khóa khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không còn chính chủ.

Người dân cần kiểm tra thông tin số điện thoại liên kết với tài khoản VNeID để hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa. Ảnh: Hữu Duyên

Như vậy, người sử dụng VNeID cần lưu ý hai trường hợp:

Thứ nhất, tài khoản có thể bị khóa khi căn cước điện tử của công dân bị khóa.

Thứ hai, tài khoản có thể bị khóa khi số thuê bao di động đăng ký tài khoản VNeID đã thay đổi và không còn chính chủ.

Quy định mới không đồng nghĩa với việc mọi người thay đổi số điện thoại đều bị khóa tài khoản. Vấn đề nằm ở việc số thuê bao được sử dụng để đăng ký tài khoản có còn chính chủ hay không.

Người dân cần làm gì để tránh bị khóa VNeID?

Người đang sử dụng số điện thoại không đứng tên mình nên kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao với nhà mạng trước ngày 28/9.

Trường hợp đã đổi số điện thoại, người dân cũng cần kiểm tra số đang liên kết với tài khoản VNeID và thực hiện cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Đặc biệt, người đang sử dụng SIM do người thân, cơ quan hoặc người khác đứng tên nên kiểm tra lại thông tin thuê bao để bảo đảm số điện thoại đăng ký VNeID là thuê bao chính chủ.

Ảnh minh họa. Ảnh: Ngọc Minh

Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa

Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng quy định các trường hợp khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức. Trong đó, tài khoản có thể bị khóa khi cơ quan, tổ chức chủ động yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/8/2026 và có hiệu lực từ 28/9/2026.