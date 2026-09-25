Nữ sinh cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự vòng quốc tế, tranh tài với 124 thí sinh đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tình yêu tiếng Trung bắt nguồn từ “bộ phim tuổi thơ”

Tình yêu với tiếng Trung của Tuệ Anh bắt đầu từ khi em xem bộ phim Tây du ký. Những nhân vật, câu chuyện và ngôn ngữ trong phim khơi dậy sự tò mò của em về tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc.

Gia đình Tuệ Anh sống ở Lạng Sơn, bố mẹ làm kinh doanh tự do tại khu vực cửa khẩu. Nhờ thỉnh thoảng có cơ hội tiếp xúc với người Trung Quốc, Tuệ Anh càng mong muốn tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Tuy nhiên, đến đầu lớp 9, nữ sinh mới xác định theo đuổi tiếng Trung bài bản và thi vào trường chuyên. Năm 2024, Tuệ Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên tiếng Trung của Trường THPT Chuyên Chu Văn An.

Đỗ Tuệ Anh, học sinh lớp 12 chuyên tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Ảnh: NVCC

Giai đoạn đầu, phát âm là phần khiến Tuệ Anh gặp nhiều khó khăn nhất. “Có nhiều khi, em biết một từ viết như thế nào, có nghĩa ra sao nhưng khi nói lại khiến người đối diện không hiểu”, nữ sinh nhớ lại.

Để cải thiện, Tuệ Anh tìm cách biến việc luyện phát âm thành thói quen. Nữ sinh thường đọc cho bạn bè nghe, chỗ nào chưa chuẩn sẽ đọc lại đến khi thành phản xạ. Nữ sinh còn chủ động trò chuyện với những người bạn Trung Quốc để tăng khả năng nghe, nói. Em cũng sử dụng AI để thực hành.

Đặc biệt, việc sinh sống và học tập tại tỉnh biên giới đã giúp Tuệ Anh có nhiều cơ hội giao lưu với học sinh Trung Quốc và nhận ra sự khác biệt giữa tiếng Trung trong sách vở và ngôn ngữ được sử dụng hàng ngày.

Nhờ quá trình học tập và rèn luyện, nữ sinh lần lượt đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và thi vượt cấp, giành giải Nhì học sinh giỏi lớp 12.

Đại diện Việt Nam giành quán quân châu lục

Trước khi tham gia cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ quốc tế, Tuệ Anh đã đạt giải quán quân kiêm giải Nhất hùng biện vòng quốc gia.

Ngay khi biết mình sẽ đại diện Việt Nam dự vòng quốc tế, Tuệ Anh vừa phấn khích vừa hồi hộp. “Em chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội bước ra một sân khấu lớn như thế”, nữ sinh chia sẻ.

Tuệ Anh chuẩn bị cho cuộc thi từ tháng 8/2026, tập trung cho bài diễn thuyết và phần thi tài năng.

Với bài diễn thuyết, Tuệ Anh kể về một kỷ niệm hồi lớp 10, khi em tham gia chương trình giao lưu với thiếu nhi Trung Quốc trong 5 ngày. Trong chuyến đi ấy, Tuệ Anh quen và trở nên thân thiết với một người bạn Trung Quốc.

Lúc chia tay, người bạn tặng Tuệ Anh một bức thư bằng tiếng Việt. Dù bức thư được viết không đúng ngữ pháp, cũng không có những câu từ hoa mỹ, Tuệ Anh luôn trân quý.

Tuệ Anh cho hay trước đó, qua sách báo và quá trình học tiếng Trung, em có cơ hội tìm hiểu về đất nước Trung Quốc. Nhưng qua bức thư này, nữ sinh cảm nhận một Trung Quốc gần gũi hơn, nơi có những con người vui vẻ, nhiệt tình và cởi mở.

Ở phần thi tài năng, Tuệ Anh chọn múa Ương Ca - điệu múa dân gian truyền thống của Trung Quốc thường xuất hiện trong các dịp lễ hội. Do thời gian chuẩn bị gấp, nữ sinh tìm đến một giáo viên múa tại Hà Nội để học các động tác cơ bản, sau đó tự biên đạo, cắt nhạc và luyện tập.

Tuệ Anh là học sinh thứ hai của Việt Nam giành quán quân châu lục tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ. Ảnh: NVCC

Từ ngày 8-22/9, Tuệ Anh cùng cô giáo sang Trung Quốc dự thi. Nữ sinh lần lượt vượt qua các vòng để lọt top 30, top 15 rồi trở thành quán quân châu Á.

Ở vòng chung kết, Tuệ Anh cùng 4 quán quân đến từ các châu lục tiếp tục tranh tài với các phần thi như trả lời câu hỏi, diễn thuyết, tài năng, tranh biện…

Nội dung các phần thi trải rộng từ vũ trụ, khoa học kỹ thuật đến thơ cổ…, đòi hỏi thí sinh không chỉ có vốn tiếng Trung tốt mà còn phải có kiến thức và khả năng phản xạ nhanh.

Ở phần tranh biện, thí sinh phải trình bày và bảo vệ quan điểm về chủ đề mạng xã hội khiến con người xa nhau hơn xích lại gần nhau hơn.

“Dù khá căng thẳng nhưng em đã nói lên quan điểm của bản thân. Đây là lần đầu tiên em được thử thách giới hạn với những phần thi như vậy”, Tuệ Anh kể.

Khi được xướng tên trong top 3 thế giới, nữ sinh Lạng Sơn cảm thấy vô cùng tự hào. “Kết quả này thực sự khiến em vỡ òa”, Tuệ Anh nói.

Tuệ Anh cùng bố mẹ, cô giáo và người thân. Ảnh: NVCC

Cô Dương Thị Vinh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là người đồng hành cùng Tuệ Anh trong cuộc thi, ấn tượng với sự cầu tiến và khả năng tự xác định mục tiêu của nữ sinh.

“Trong cuộc thi, em luôn tự giác chuẩn bị rất kỹ. Bất cứ lúc nào ngồi cùng cô, em cũng tranh thủ luyện tập”, cô Vinh chia sẻ.

Theo cô Vinh, Tuệ Anh nổi bật ở cả 4 kỹ năng tiếng Trung. Sau cuộc thi, Tuệ Anh tiếp tục tập trung cho mục tiêu mới là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Trong tương lai, nếu có cơ hội du học Trung Quốc, Tuệ Anh mong muốn theo đuổi ngành Kinh tế hoặc Giáo dục Hán ngữ.