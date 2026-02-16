Ngày 29 Tết năm Ất Tỵ (16/12), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng, gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận trong thời khắc cận kề Giao thừa. Thành công này đã mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

Trước đó, ngày 27 Tết, bệnh viện tiếp nhận một nữ bệnh nhân bị tai biến mạch máu não nặng, tiên lượng rất xấu và có nguy cơ tiến triển đến chết não. Dù các ê-kíp hồi sức tích cực đã nỗ lực điều trị tối đa, tình trạng người bệnh không cải thiện. Sau khi được Phòng Công tác xã hội tư vấn đầy đủ, gia đình đã đồng thuận hiến tặng mô và tạng theo đúng quy định pháp luật, thể hiện nghĩa cử nhân văn sâu sắc.

Một phút mặc niệm trước giờ phẫu thuật, cả ê-kíp cúi đầu tri ân người hiến. Ảnh: BVCC.

Ngày 28 Tết, sau khi hoàn tất quy trình xác định chết não theo tiêu chuẩn chuyên môn, bệnh viện khẩn trương kích hoạt quy trình điều phối và ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, hơn 200 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu thuật, gồm 1 ca lấy tạng, 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan và 2 ca ghép thận. Các ca ghép được thực hiện xuyên đêm và hoàn tất vào ngày 29 Tết.

Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật, điều dưỡng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cùng bộ phận hành chính, hậu cần, vận chuyển đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm toàn bộ quy trình diễn ra an toàn, đúng quy định chuyên môn.

Trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên y tế đang trên đường về quê hoặc đang nghỉ bên gia đình đã chủ động quay lại bệnh viện tham gia phẫu thuật. Tất cả đều xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, với mục tiêu giành lại sự sống cho người bệnh.

Việc thực hiện thành công đồng thời 4 ca ghép tạng trong thời điểm đặc biệt không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng tổ chức của bệnh viện trong lĩnh vực ghép tạng mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y tế.

Bệnh viện trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định nhân văn này đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân ái và giá trị của việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng.

Về quê ăn Tết, người phụ nữ trọng thương do trâu húc Trên đường về quê ăn Tết, cặp vợ chồng đi qua lò mổ, bất ngờ một con trâu lao ra húc khiến người phụ nữ thủng tầng sinh môn, nhập viện cấp cứu.

Lưu ý khi ăn mứt Tết Mứt Tết mang hương vị ngọt ngào của ngày Tết nhưng lại là món ăn mang có thể "mang họa" cho một số người nhất là bệnh nhân rối loạn chuyển hóa.