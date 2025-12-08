Với 100 nhân sự trẻ đến từ hai doanh nghiệp, MAYBE được tổ chức tại Hola Park, Hòa Lạc như một hành trình trải nghiệm văn hóa thay vì một buổi giao lưu đơn thuần.

FPT và Vietnam Airlines vừa phối hợp tổ chức sự kiện “MAYBE: Biết đâu đó là định mệnh”, hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của hai doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên hai bên triển khai một mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp công nghệ và hoạt động thực tế nhằm tạo điều kiện để nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Với 100 nhân sự trẻ đến từ hai doanh nghiệp, MAYBE được tổ chức tại Hola Park, Hòa Lạc như một hành trình trải nghiệm văn hóa thay vì một buổi giao lưu đơn thuần.

Ở đó, ứng dụng MAYBE do FPT phát triển đóng vai trò chất xúc tác để các bạn trẻ chủ động kết nối, trò chuyện và hiểu nhau hơn thông qua những hoạt động tương tác, trạm cảm xúc và thử thách đồng đội.

Đây không chỉ là một mô hình mới của giao lưu doanh nghiệp mà còn là minh chứng cho triết lý đặt con người làm trung tâm, điểm chung hiếm khi được thể hiện rõ ràng đến vậy trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Trong nhiều năm qua, FPT và Vietnam Airlines đã hợp tác sâu rộng trong chuyển đổi số, tối ưu vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tuy nhiên, MAYBE đánh dấu một bước dịch chuyển mới, khi hai doanh nghiệp chọn nâng tầm mối quan hệ bằng cách đầu tư vào văn hóa, vào chất lượng đội ngũ và vào những giá trị vô hình gắn kết con người.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gọi mối quan hệ giữa hai bên là “thâm tình” và kỳ vọng “hai nhà có thể liên hôn”.

Từ một góc độ văn hóa, phát biểu ấy không chỉ mang màu sắc dí dỏm mà còn phản ánh khát vọng hướng tới sự hòa hợp dài lâu giữa hai hệ sinh thái lớn.

Mỗi hoạt động trong chương trình MAYBE đều được xây dựng dựa trên nhận thức chung rằng văn hóa doanh nghiệp không hình thành từ khẩu hiệu hay văn bản, mà từ cách con người gặp nhau, đối thoại, hợp tác và chia sẻ.

Vietnam Airlines xác định chất lượng nguồn nhân lực xuất phát từ sự gắn kết và tinh thần hợp tác, trong khi FPT theo đuổi mô hình “Nơi làm việc hạnh phúc – Happy Workplace”, coi sự phong phú tinh thần là điều kiện để nhân viên phát triển lâu dài.

Vì vậy, MAYBE trở thành cầu nối mềm mại nhưng hiệu quả, để những giá trị tưởng như riêng biệt của hai doanh nghiệp lại có thể gặp nhau trong cùng một không gian.

Vietnam Airlines trong nhiều năm đã chú trọng các hoạt động hướng đến người lao động, từ chương trình phát triển năng lực đến các hoạt động văn hóa nội bộ, nhằm tạo môi trường nơi mỗi cá nhân đều được tôn trọng và ghi nhận.

Sự kiện MAYBE, khi được triển khai cùng FPT, trở thành một bước thử nghiệm phù hợp với định hướng đó.

Thay vì chỉ tạo dựng kỹ năng, chương trình hướng đến bồi đắp tinh thần hợp tác, khả năng thấu hiểu và thái độ mở, những yếu tố đang trở thành nền tảng quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp hiện đại.

FPT cũng vậy. Văn hóa “ngôi nhà chung” của FPT từ lâu đã được nuôi dưỡng bằng sự đa dạng về thế hệ, quốc tịch, nền tảng và phong cách sống.

Các chính sách “An cư lạc nghiệp – Gắn kết lâu dài”, chương trình chăm lo người thân hay những ngày phụ huynh cho thấy FPT không chỉ quan tâm đến năng lực làm việc mà còn đến sự hạnh phúc tổng thể của nhân viên.

Khi FPT đem triết lý đó kết hợp với đối tác chiến lược Vietnam Airlines thông qua MAYBE, sự kiện này trở thành biểu tượng cho văn hóa mở, nơi doanh nghiệp sẵn sàng tạo cơ hội để nhân sự mình tiếp xúc rộng hơn, hiểu biết nhiều hơn và kết nối sâu hơn.

Điều đáng nói là mô hình giao lưu này ứng dụng công nghệ như một thành phần tự nhiên của văn hóa doanh nghiệp mới.

Ứng dụng MAYBE không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là minh chứng cho cách FPT nhìn văn hóa qua lăng kính chuyển đổi số: công nghệ không thay thế cảm xúc con người, mà giúp cảm xúc được kích hoạt một cách tinh tế, chủ động và an toàn hơn.

Bộ lọc tương hợp, gợi ý kết nối, các trạm tương tác cảm xúc đều là những yếu tố khiến trải nghiệm của người tham dự trở nên nhẹ nhàng và chân thành hơn.

Từ góc độ quản trị, MAYBE mang lại một giá trị quan trọng: tăng cường sự hiểu biết giữa hai lực lượng trẻ, những người có thể sẽ cùng làm việc trong các dự án chung trong tương lai.

Khi nhân sự hiểu nhau, tin nhau và cảm thấy thoải mái khi làm việc cùng nhau, hiệu quả phối hợp sẽ được nâng cao, áp lực giảm bớt và mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp được bồi dưỡng từ chính yếu tố cốt lõi: con người.

Trong bối cảnh Vietnam Airlines đang đẩy mạnh xây dựng môi trường làm việc nhân văn và FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu doanh nghiệp hạnh phúc, MAYBE xuất hiện như một lời khẳng định rằng văn hóa doanh nghiệp không phải là điều trừu tượng.

Nó có thể được tổ chức, dẫn dắt và thậm chí được lan tỏa bằng những mô hình mới, sáng tạo và gần gũi như thế này.

“Vietnam Airlines luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp của hãng. Sự kiện MAYBE được triển khai cùng FPT không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tạo điều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn và cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu”, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết.