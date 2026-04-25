Ít ai biết rằng, phía sau những bức tranh sơn mài khổ lớn mang màu sắc siêu hình, đầy ám ảnh là một tuổi thơ lặng lẽ. Chia sẻ với PV VIetNamNet, họa sĩ Hiền Nguyễn cho biết chị từng là một đứa trẻ tự kỷ, sống hướng nội, lớn lên trong bối cảnh kinh tế khó khăn của Hà Nội những năm hậu chiến.

Chính hội họa đã trở thành cánh cửa giúp chị kết nối với thế giới. "Với tôi, hội họa là một phương tiện để cảm thấy mình đang sống", nữ họa sĩ bộc bạch.

Tác phẩm "Hết ngày thứ nhất".

Không đi theo con đường nghệ thuật ngay từ đầu, Hiền Nguyễn từng làm việc trong lĩnh vực thời trang. Tuy nhiên, sau dấu ấn tại triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 và triển lãm cá nhân đầu tiên năm 2012, chị quyết định từ bỏ thiết kế để dấn thân hoàn toàn vào hội họa sơn mài – một lựa chọn đòi hỏi sự kiên trì, kỹ thuật và chiều sâu tư duy.

15 năm bền bỉ với sơn mài

Khoảng 15 năm qua, Hiền Nguyễn đã tổ chức 8 triển lãm cá nhân và tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước. Trung bình mỗi 2–3 năm, chị ra mắt một triển lãm mới, một nhịp sáng tác đều đặn cho thấy sự tập trung và kỷ luật cao độ.

Sơn mài - chất liệu truyền thống vốn nổi tiếng khó, dưới tay Hiền Nguyễn không chỉ là kỹ thuật tạo hình mà trở thành một phương thức tư duy. Chị liên tục thử nghiệm trên nhiều nền chất liệu như vóc gỗ, vóc nhựa, toan, đồng thời ưa thích các cấu trúc tranh ghép tấm quy mô lớn, có tác phẩm rộng gần 20m.

Phong cách trừu tượng được nữ họa sĩ xác định là lối đi chính, nơi chị "phóng chiếu suy nghĩ, tâm hồn, tiềm thức" và đối thoại với chính mình.

Triển lãm trưng bày 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn.

Triển lãm Trẩy trưng bày 12 tác phẩm sơn mài khổ lớn, tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa vật chất, ký ức và vũ trụ. Các tác phẩm được chia thành hai nhóm: một nhóm gợi về thời kỳ sơ khai của Trái Đất với hình dung về nham thạch, vật chất hình thành; nhóm còn lại đi sâu vào trí tưởng tượng, ký ức di truyền và những đường biên của mộng mị.

Không gian triển lãm mang đến cảm giác như người xem lọt vào một lớp sâu của vật chất, nơi mọi thứ tối, đặc và dường như đang chuyển động âm thầm. Những bức tranh đứng yên nhưng lại gợi cảm giác có ý thức riêng, buộc người xem phải chậm lại để cảm nhận.

Giám tuyển Vũ Huy Thông nhận định, điểm đặc biệt trong hội họa của Hiền Nguyễn nằm ở khả năng mở rộng không gian của bức tranh hai chiều thành một trường vô hạn, nơi trí tưởng tượng của người xem tiếp tục hoàn thiện tác phẩm.

Trong khi đó, nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn cho rằng sơn mài trong tranh của chị không chỉ là chất liệu mà là một cách suy nghĩ về thế giới - nơi mỗi lớp sơn, mỗi thao tác mài, che, mở đều phản ánh chiều sâu tư duy.

Triển lãm Trẩy kéo dài đến hết ngày 5/5, đồng thời Hiền Nguyễn ra mắt cuốn sách mỹ thuật cùng tên, ghi dấu một chặng đường sáng tạo bền bỉ.

Một số tác phẩm trong triển lãm