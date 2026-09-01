Cổ phiếu của Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology, thường được biết đến với tên GK Precision, tăng gần 400% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) chỉ trong những ngày đầu giao dịch tại Thượng Hải.

Theo Forbes, đà tăng này đưa tài sản ước tính của ông Liu, 51 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc GK Precision, lên khoảng 1,4 tỷ USD, dựa trên giá trị cổ phần ông nắm giữ.

Nhưng phía sau con số này là hành trình nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy, trong đó đáng chú ý là quá trình đưa kết quả nghiên cứu từ trường đại học vào sản xuất.

Từ phòng thí nghiệm đến doanh nghiệp

Ông Liu Jianfang có bằng tiến sĩ ngành thiết kế và lý thuyết cơ khí tại Đại học Cát Lâm. Trong thời gian học tiến sĩ, ông nghiên cứu về truyền động và điều khiển siêu chính xác bằng áp điện.

Từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005, ông Liu nghiên cứu tại Đại học Yamagata (Nhật Bản), tập trung vào truyền động và điều khiển áp điện. Sau khi trở về Trung Quốc, ông tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Cát Lâm, lần lượt giữ vị trí giảng viên, phó giáo sư rồi giáo sư, đồng thời hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông gồm truyền động và điều khiển áp điện, điều khiển chất lưu chính xác và công nghệ đóng gói điện tử.

Ông Liu Jianfang, nhà sáng lập Công ty Jiangsu Gao Kai Precision Fluid Technology. Ảnh: Eet China

Quá trình đưa nghiên cứu ra thị trường thực tế bắt đầu trước khi GK Precision ra đời.

Từ năm 2009, dựa trên những đột phá trong nghiên cứu, nhóm của Giáo sư Liu bắt đầu đầu tư phát triển các sản phẩm có tiềm năng thị trường, trong đó có máy phun keo dẫn động bằng áp điện. Năm 2011, một doanh nghiệp được thành lập, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Tháng 3/2013, Giáo sư Liu thành lập GK Precision tại Thường Châu. Khi đó, ông vẫn đang công tác tại Đại học Cát Lâm. Hồ sơ doanh nghiệp xác nhận GK Precision được thành lập ngày 11/3/2013.

Theo Khu Khoa học và Giáo dục Thường Châu, ông Liu đưa doanh nghiệp đến đây bởi nhận thấy các ngành sản xuất như âm học, quang học phát triển nhanh và có nhu cầu lớn đối với công nghệ điều khiển chất lưu chính xác.

Chỉ khoảng một năm sau, Gaokai đưa van phun áp điện ra thị trường Trung Quốc. Công ty tiếp tục cải tiến sản phẩm, đưa hiệu suất lên mức tương đương hoặc tiệm cận các sản phẩm cùng loại của nước ngoài.

Đến nửa cuối năm 2016, các sản phẩm van phun áp điện được giao với quy mô lớn, đưa doanh nghiệp vào giai đoạn phát triển ổn định.

Rời giảng đường để tập trung cho công nghệ

Giáo sư Liu tiếp tục công tác tại Đại học Cát Lâm sau khi thành lập GK Precision. Đến năm 2019, ông rời trường để tập trung toàn thời gian cho doanh nghiệp.

GK Precision từ đó tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, từ van phun áp điện đến các linh kiện và thiết bị điều khiển chất lưu chính xác. Công nghệ của công ty được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất chất bán dẫn.

Công ty đã phát triển hàng trăm linh kiện như thân van phun áp điện, bộ điều khiển, mô-đun đầu phun và bơm trục vít chính xác, đồng thời mở rộng sang các thiết bị hoàn chỉnh.

Cuối tháng 8, GK Precision huy động 1,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.800 tỷ đồng) thông qua IPO. Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn này cho nghiên cứu và phát triển, trong đó có xây dựng một trung tâm nghiên cứu mới tại Trung Quốc.

Cổ phiếu GK Precision tăng gần 400% so với giá IPO trong những ngày đầu giao dịch, đưa tài sản ước tính của Liu Jianfang lên khoảng 1,4 tỷ USD, theo Forbes.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của Liu không chỉ nằm ở khối tài sản sau khi doanh nghiệp lên sàn, mà ở quá trình kéo dài nhiều năm từ đào tạo chuyên sâu về cơ khí, nghiên cứu công nghệ áp điện, xây dựng nhóm nghiên cứu đến thương mại hóa kết quả khoa học.

Hành trình của Liu cho thấy nghiên cứu đại học, nếu được kết nối với nhu cầu thực tế, có thể trở thành nền tảng cho đổi mới công nghệ và tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp mới.