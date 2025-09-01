Chỉ trong vài phút, Facebook và các nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh người dùng khoe màn hình, gửi gắm niềm tự hào và lời chúc mừng Quốc khánh. Hàng triệu chiếc điện thoại dùng mạng VinaPhone đã tạo nên “bản hợp xướng” thầm lặng nhưng đầy sức lan tỏa, gắn kết triệu trái tim Việt Nam trong ngày lễ trọng đại - minh chứng cho tinh thần Việt Nam đang được tiếp nối và khẳng định mạnh mẽ trên hành trình số hóa.

Từ khoảnh khắc bất ngờ khi dòng chữ “VinaPhone” trên điện thoại được thay bằng thông điệp “Tu hao Viet Nam” (Tự hào Việt Nam), đến sự chuẩn bị hạ tầng viễn thông - CNTT cho sự kiện A80 và gian hàng công nghệ tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 80 năm, VNPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong đồng hành cùng đất nước.

Chuẩn bị hạ tầng viễn thông ở mức cao nhất cho A80

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tập đoàn VNPT đã hoàn tất công tác rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống hạ tầng viễn thông - CNTT, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin ở mức cao nhất, phòng chống tấn công mạng, sẵn sàng phục vụ sự kiện trọng đại của đất nước.

Tại Hà Nội - nơi diễn ra nhiều hoạt động chính như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật chào mừng, VNPT đã nâng cao năng lực mạng di động trên diện rộng. Cụ thể, 5.500 trạm phát sóng 3G/4G/5G đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng, 1.100 cell 4G được bổ sung, 106 xe phát sóng lưu động/dã chiến bố trí tại các điểm tập trung đông người, đồng thời tăng cường phát sóng indoor và lắp đặt hệ thống IBS/smallcell tại các vị trí trọng yếu như Trung tâm Triển lãm Quốc gia và Nhà ga T2 Nội Bài.

Hơn 1.000 cán bộ kỹ thuật của VNPT tại Hà Nội vẫn nỗ lực triển khai nhiệm vụ, trực 24/7 để hoàn tất công tác rà soát và tối ưu hệ thống. Đến nay, VNPT đã cơ bản hoàn thành nâng cấp hạ tầng, đảm bảo an toàn mạng lưới - dịch vụ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đặc biệt tại khu vực Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra sự kiện chính.

Song song đó, VNPT bố trí lực lượng ứng cứu thông tin tại tất cả các điểm sự kiện, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để triển khai đảm bảo an ninh thông tin quốc gia. Với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), VNPT đã triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, hoàn thiện đường truyền phục vụ chương trình truyền hình trực tiếp ngày 2/9.

Với Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và gần 300 vị trí loa phát thanh trên các tuyến phố diễu binh, diễu hành. Đồng thời, phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội, VNPT đã triển khai khoảng 300 kênh truyền phục vụ 297 cụm loa tại 6 tuyến đường đoàn diễu binh đi qua.

Không chỉ bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, VNPT còn triển khai nhiều hoạt động phục vụ người dân tham gia sự kiện, như hỗ trợ miễn phí nước uống, quạt cầm tay, sticker cổ động tại các điểm tổng duyệt và concert quốc gia 2/9, góp phần lan tỏa không khí lễ hội, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

3 giải pháp công nghệ VNPT tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Đặc biệt, trong khuôn viên Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” , VNPT đã sẵn sàng với gian hàng “VNPT - 80 năm vững bước tiên phong”, tại vị trí H2-017, trung tâm Sảnh 2 - phân khu “Đầu tàu kinh tế”.

Không gian gần 180m², được chia thành ba phân khu riêng biệt dẫn dắt người xem theo “dòng chảy thời gian”: Quá khứ - với hiện vật lịch sử và bảo tàng số 3D qua kính VR, tái hiện hào khí ngành Bưu chính Viễn thông; Hiện tại - với hệ sinh thái số toàn diện gồm hạ tầng 5G, IDC, Cloud, oneGOV, IOC, MyTV, vnEdu, VNPT Money; và Tương lai - với VNPT AI (eKYC, Generative AI) cùng VNPT Cyber Immunity - lá chắn an toàn trên không gian mạng.

Tại triển lãm lần này, VNPT đặc biệt nhấn mạnh vào 3 giải pháp công nghệ trọng tâm, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia:

1. Giải pháp AI hỗ trợ thủ tục hành chính: Được tích hợp trong các Kiosk dịch vụ công, giải pháp này giúp người dân tra cứu thông tin, hỏi đáp nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ cán bộ xử lý hồ sơ hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp.

2. Dịch vụ Internet trên máy bay: Là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa VNPT và Vietnam Airlines, dịch vụ này không chỉ nâng cao trải nghiệm kết nối liên tục cho hành khách mà còn khẳng định vị thế của VNPT trong việc làm chủ hạ tầng viễn thông hàng không hiện đại.

3. Tuyến cáp đất liền VSTN: có tổng chiều dài 3.935 km, kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế tại Thái Lan, Malaysia và Singapore giúp VNPT mở rộng hạ tầng kết nối quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế số và đảm bảo an toàn, ổn định cho mạng lưới viễn thông quốc gia.

Những giải pháp này cùng nhau truyền tải một thông điệp xuyên suốt: Với vai trò là một tập đoàn công nghệ số quốc gia, VNPT luôn tiên phong trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất để phụng sự đất nước, đồng hành cùng dân tộc trong suốt hành trình 80 năm xây dựng và phát triển.

Đại diện lãnh đạo VNPT nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt trải nghiệm khách tham quan là trung tâm. Mỗi dịch vụ đều vận hành trong điều kiện thực tế để người dùng cảm nhận rõ lợi ích mà hạ tầng số quốc gia của VNPT mang lại”.

Trong hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc, VNPT luôn đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp hiện đại, góp phần kiến tạo một Việt Nam độc lập, hạnh phúc và ngày càng vươn tầm thế giới.

Ngọc Minh